Leasingspezialist Grenke wächst weiter - Schadenquote weiter erhöht

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BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke ist trotz des schlechten wirtschaftlichen Umfelds weiter auf Wachstumskurs. Das Leasingneugeschäft legte im ersten Quartal um 4,2 Prozent auf 786 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Die Deckungsbeitragsmarge (DB2) des Neugeschäfts lag mit 16,1 Prozent unter dem hohen Wert von 17,5 Prozent ein Jahr zuvor. Das Niveau vor einem Jahr sei von positiven Zinseffekten getrieben überdurchschnittlich hoch gewesen. Die Marge nahm gegenüber dem Vorquartal auch wieder zu. Allerdings blieb die Schadenquote wegen wirtschaftlicher Probleme der Kunden mit 1,9 Prozent erhöht und lag damit so hoch wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich zog der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 15,5 Millionen Euro an. Chef Sebastian Hirsch bestätigte die Jahresprognosen./men/zb

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