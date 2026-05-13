Märkte heute

Merck optimistischer – JD.com und First Majestic stark

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgenden Werte: Sixt, Bilfinger, Siemens, Allianz, Merck KGaA, On Holding, D-Wave Quantum, Astronics, First Majestic Silver und JD.com.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Merck hebt Prognose an

Der Darmstädter Konzern Merck überrascht mit robuster operativer Entwicklung, stärkerer Laborsparte und neuem Optimismus für 2026. Warum Analysten jetzt ihre Erwartungen anheben könnten und welche Rolle KI-Anwendungen im Elektronikgeschäft spielen.

JD.com mit starkem Quartal

Der chinesische E-Commerce-Konzern liefert bessere Margen, starke Serviceumsätze und setzt verstärkt auf KI-gesteuerte Handelsprozesse. Gleichzeitig bleiben einige Risiken für das zweite Quartal von JD.com bestehen.

First Majestic Silver profitiert vom Silberpreis

Massiv verbesserte Margen, kräftiger Free Cashflow und starke operative Dynamik rücken First Majestic Silver wieder stärker in den Fokus der Anleger. Wie stark bleibt der Hebel auf den Edelmetallmarkt?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis
Allianz
Siemens
D-Wave Quantum
First Majestic Silver
Sixt Vz
Bilfinger
Merck
JD.com (ADR)
Sixt SE St
Merck & Co.
JD.com
On Holding
Astronics

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