Merz sieht keine Versorgungsengpässe bei Öl, Gas oder Kerosin

Berlin, ⁠13. Mai (Reuters) - Die Bundesregierung sieht trotz des Nahost-Krieges keine Versorgungsengpässe in Deutschland mit Öl, Gas und Kerosin. Bundeskanzler Friedrich ‌Merz (CDU) habe am Mittwoch im Kabinett festgestellt, dass es kein Problem gebe, sagte ⁠Regierungssprecher ⁠Stefan Kornelius in Berlin. Insofern gebe es auch keine Veranlassung, in den Krisenmodus zu schalten.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) habe auf Wunsch des Kabinetts einen ausführlichen ‌Bericht zur Energiesicherheit gegeben, ‌so Kornelius. Demnach spüre Deutschland die Lieferprobleme durch die Straße von Hormus - eine ⁠Meerenge zwischen dem Iran und Oman - über ‌höhere Weltmarktpreise. Es ⁠gebe aber kein akutes Versorgungsproblem. Der Tankrabatt wirke sehr weitgehend. "Auch beim Thema Kerosin können wir aktuell keinen ‌Versorgungsengpass feststellen." Hier ⁠gebe es zwar ebenfalls ⁠einen deutlichen Preisanstieg, aber keine Engpässe an den Flughäfen. Die Reserven seien "beruhigend ausreichend". Bei Gas könne der Wegfall von Lieferungen aus Katar kompensiert werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)