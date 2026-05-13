NVIDIA Corp. - Auf Allzeithoch …

… und das ist bekanntermaßen eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Deshalb ist eine entscheidende Fragestellung, ob die Nvidia-Aktie nach einer längeren Seitwärtsphase derzeit wieder Momentum aufbaut. Für dieses Szenario gibt es gute Gründe. So liegt die Relative Stärke nach Levy inzwischen wieder bei 1,18 und auch der trendfolgende MACD konnte jüngst ein neues Einstiegssignal generieren. Charttechnisch kommt der Spurt über das ehemalige Allzeithoch bei 212,19 USD hinzu, womit nun logischerweise auch der Vorstoß in „uncharted territory“ gelang. Letzteres ist umso bemerkenswerter, als damit die Schiebezone seit Juli vergangenen Jahres zwischen 164 USD und 212 USD ebenfalls nach oben aufgelöst wurde (siehe Chart). Aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsmusters ergibt sich perspektivisch ein Anschlusspotenzial von knapp 50 USD bzw. ein Kursziel von rund 260 USD. Der im Monatsbereich vorliegende „morning star“ sorgt für zusätzlichen Rückenwind. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die Nvidia-Aktie das Vorwochentief bei 194,74 USD zukünftig nicht mehr unterschreiten.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

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