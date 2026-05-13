Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von GBC AG

13.05.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  16,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Q1-Umsatzerlöse im Rahmen der Erwartungen, EBITDA verbessert sich deutlich;
Kursziel und Rating bestätigt

In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 hat die CENIT AG eine deutliche
Verbesserung der operativen Kennzahlen erreicht. Die Umsatzerlöse legten
dabei zwar nur leicht auf 52,47 Mio. EUR (Vj.: 51,51 Mio. EUR) zu, die in den
vergangenen Berichtsperioden ergriffenen Kostensparmaßnahmen führten jedoch
zu einer spürbaren Verbesserung des EBITDA auf 5,03 Mio. EUR (Vj.: -2,44 Mio.
EUR).

Der leichte Umsatzanstieg, der im Rahmen der Erwartungen liegt, ist
insbesondere dem weiteren Erlösanstieg der Eigensoftware-Umsätze um 4,7 %
auf 4,62 Mio. EUR (Vj.: 4,41 Mio. EUR) sowie der Beratungs-/Service-Erlöse um
4,5 % auf 23,15 Mio. EUR (Vj.: 22,15 Mio. EUR) zu verdanken. Demgegenüber stehen
rückläufige Fremdsoftware-Umsätze von 24,58 Mio. EUR (Vj.: 24,92 Mio. EUR), was,
neben leichten Kundenverlusten, auf der Fortsetzung des SaaS-Trends
zurückzuführen ist. Marktgetrieben setzte sich demnach der Trend fort,
wonach insbesondere in den margenstarken Erlösgruppen Steigerungen erreicht
wurden.

Der Anstieg der margenstarken Umsätze führte zu einer leichten Verbesserung
des Rohertrags auf 31,40 Mio. EUR (Vj.: 30,70 Mio. EUR) bzw. der Rohertragsmarge
auf 59,8 % (Vj.: 59,6 %). Unterhalb des Rohertrags werden die nach Abschluss
des Restrukturierungsprogramms erzielten Kostensparmaßnahmen sichtbar.
Insbesondere im Bereich des Personalaufwandes verzeichnete die CENIT AG eine
deutliche Kostenreduktion auf 22,69 Mio. EUR (Vj.: 28,74 Mio. EUR). Der
Vorjahreswert war neben der höheren Beschäftigtenanzahl von
Sonderaufwendungen im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 3,35
Mio. EUR belastet. Demzufolge legte das EBITDA auf einen neuen Q1-Rekordwert
von 5,03 Mio. EUR (Vj.: -2,44 Mio. EUR) zu und die dazugehörige EBITDA-Marge auf
9,6 % (Vj.: -4,7 %).

Der starke Anstieg des EBITDA zieht sich auch auf die nachfolgenden
Ergebnisebenen durch, die ebenfalls neue Rekordwerte für ein erstes Quartal
markieren. So erhöhte sich das EBIT auf 2,97 Mio. EUR (Vj.: -5,44 Mio. EUR) und
das Nachsteuerergebnis auf 2,51 Mio. EUR (Vj.: -4,71 Mio. EUR).

Positiv hervorzuheben ist der erneut hohe Liquiditätszufluss aus dem
operativen Geschäft in Höhe von 13,76 Mio. EUR (Vj.: 11,66 Mio. EUR).
Üblicherweise vereinnahmt die Gesellschaft zu Beginn des Jahres hohe
Kundenzahlungen, für die eine unterjährige Leistungserbringung erfolgt.
Gegenüber dem Geschäftsjahresende am 31.12.2025 erhöhten sich die
Vertragsverbindlichkeiten auf 40,63 Mio. EUR (31.12.25.: 21,61 Mio. EUR). Dies
führte zu einem entsprechenden Rückgang des Working Capitals und im Gegenzug
zu einer Erhöhung der liquiden Mittel auf 28,64 Mio. EUR (31.12.25: 16,22 Mio.
EUR).

Mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts hat das CENIT-Management unter
der neuen Führung von Martin Thiel (CEO) und Dr. Johannes Fues (CFO) die mit
dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose bestätigt. Für das
laufende Geschäftsjahr 2026 wird dabei unverändert mit Konzernumsätzen in
Höhe von mindestens 210 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von mindestens 18
Mio. EUR gerechnet.

Während die Umsatzerlöse im Rahmen der Erwartungen geblieben sind, liefert
die deutliche Ergebnisverbesserung, die auf nachhaltige Kostenreduktion
sowie Performanceverbesserungen basiert, eine hervorragende Basis für die
Zielerreichung der EBITDA-Guidance. Unserer Ansicht nach ist die Bestätigung
der Ergebnis-Guidance einer derzeit konservativen Herangehensweise der
Gesellschaft geschuldet. Dabei hat das erste Quartal gezeigt, dass selbst
bei einem niedrigen Umsatzwachstum, das mit einem deutlich niedrigeren
Personalbestand erwirtschaftet wurde, hohe Kosteneinsparungen und damit
Ergebnisverbesserungen erreicht werden können. Auf dieser Grundlage dürften
auch die kommenden Quartale überproportionale Ergebnisverbesserungen
aufweisen, sodass eine unterjährige Guidance-Erhöhung wahrscheinlich ist.

Bis dahin behalten wir unsere Prognosen für das laufende und kommende
Geschäftsjahr bei. Für 2026 liegen wir sowohl auf Umsatz- als auch auf
EBITDA-Ebene mit 214,74 Mio. EUR bzw. 19,13 Mio. EUR leicht oberhalb der von der
Gesellschaft kommunizierten unteren Prognosebandbreite. Analog dazu behalten
wir auch unser DCF-Bewertungsmodell unverändert bei. Bei einem fairen Wert
von 16,00 EUR je Aktie vergeben wir weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=da6475e788ac92dcd3bdf960bffe2ce3

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 13.05.2026 (7:58 Uhr)
Erste Weitergabe: 13.05.2026 (11:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=44bdc797-4ea6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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