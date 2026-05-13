Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von Montega AG

13.05.2026 / 11:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Starker Jahresauftakt untermauert Margenwende nach Restrukturierung

CENIT hat heute die Q1-Zahlen veröffentlicht und die positive Entwicklung in
einem Earnings Call erläutert.

[Tabelle]

Weiteres Wachstum der eigenen Softwarelösungen: Die Umsatzerlöse der CENIT
AG stiegen im ersten Quartal 2026 um 1,9% yoy auf 52,5 Mio. EUR. Im Geschäft
mit eigener Software konnte der Wachstumspfad fortgesetzt werden (4,6 Mio.
EUR; +4,7% yoy). Besonders dynamisch entwickeln sich hier die KI-getriebenen
Lösungen, die mittlerweile 18% der eigenen Softwareumsätze ausmachen und
zuletzt um rund 50% yoy wuchsen. Auch die Beratungs- und Serviceerlöse
konnten im Gegensatz zu den Vorquartalen wieder organisch gesteigert werden.
Die Umsätze mit Fremdsoftware entwickelten sich indes leicht rückläufig mit
-1,4% yoy auf 24,6 Mio. EUR. Der Vorstand berichtete von einem guten
Nachfragemomentum, das sich in einem auf 98,6 Mio. EUR gestiegenen
Auftragsbestand manifestiert (+5,5% qoq; +11,5% yoy). Zu den neu gewonnenen
Aufträgen in Q1 zählen unter anderem ein Managed-Services-Vertrag mit einem
Volumen von 3,2 Mio. EUR über zwei Jahre sowie ein 3-Jahres-Vertrag über 0,6
Mio. EUR für die eigene BuildSimple-Software.

Deutliche Ergebnisverbesserung: CENIT erzielte eine signifikante Steigerung
des EBITDA auf 5,0 Mio. EUR (Vj.: -2,4 Mio. EUR). Während das
Vorjahresquartal noch durch Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 3,3
Mio. EUR belastet war, profitierte CENIT im aktuellen Quartal von den
inzwischen realisierten Kosteneinsparungen infolge des Personalabbaus
(31.03.2026: 901 Mitarbeitende; 31.03.2025: 982). Zusätzlich wirkte sich die
operative Stabilisierung von Analysis Prime positiv aus, die im
Berichtszeitraum einen ausgeglichenen Ergebnisbeitrag erzielte (Vj.: EBITA
von -1,4 Mio. EUR). Auf Grund des überzeugenden Q1 erwarten wir unverändert
ein leichtes Übertreffen der FY EBITDA-Guidance von min. 18,0 Mio. EUR (MONe
EBITDA: 20,2 Mio. EUR).

Erster Earnings Call des neuen CEO: Nachdem Peter Schneck im vergangenen
Monat sein Mandat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegte, übernahm
der bisherige COO Martin Thiel den Vorstandsvorsitz. Martin Thiel ist
bereits seit 33 Jahren im Unternehmen tätig und plant, die eingeschlagene
Strategie konsequent fortzusetzen. Dabei liegt der Fokus der nächsten 12 bis
18 Monate auf der Profitabilität sowie der Optimierung des bestehenden
Lösungsportfolios. Weitere M&A-Aktivitäten könnten das Portfolio mittel- bis
langfristig ergänzen.

Fazit: Das Q1 bestätigt die Wirksamkeit der im Vorjahr eingeleiteten
Restrukturierungsmaßnahmen und liefert in Folge ein weiteres Quartal mit
überzeugender Profitabilität. Wir bestätigen trotz des erfolgten Wechsels in
das Scale-Segment unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=29069ee275d1e49bd3fc6a8add19d47d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=36ee25e4-4eae-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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