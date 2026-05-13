Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

13.05.2026 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  140,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

CEWE fokussiert auf Expansion des hochprofitablen Kerngeschäfts -
KOD-Verkauf steigert Margenqualität deutlich

CEWE hat parallel zur Vorlage der Q1-Zahlen 2026 den Verkauf des
Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) an Cimpress bekannt
gegeben. Diese Entscheidung markiert eine fundamentale Weichenstellung hin
zu einem geschärften Profil als spezialisierter Marktführer im Bereich
Fotofinishing.

[Tabelle]

Starkes Fundament im Fotofinishing: CEWE hat im saisonal schwächeren ersten
Quartal 2026 einen soliden Start hingelegt und den Gruppenumsatz um 1,4% yoy
auf 175,8 Mio. EUR gesteigert. Das operative Konzernergebnis (EBIT) lag mit
5,6 Mio. EUR wie geplant innerhalb der Zielerwartung, blieb jedoch leicht
hinter dem Vorjahreswert von 6,1 Mio. EUR zurück. Haupttreiber war erneut
das Kernsegment Fotofinishing, das seinen Umsatz im Berichtsquartal um 1,7%
yoy auf 147,3 Mio. EUR ausbauen konnte. Besonders das CEWE FOTOBUCH zeigte
mit einem Absatzplus von 2,2% yoy und einem Umsatzwachstum von 4,5% yoy eine
weiterhin hohe Dynamik. Das Segment-EBIT im Fotofinishing erreichte 5,1 Mio.
EUR nach 5,6 Mio. EUR im Vorjahr. Dieser Rückgang resultiert primär aus
planmäßigen Kostensteigerungen, darunter Tarifanpassungen bei den
Personalkosten in Höhe von 2,1 Mio. EUR sowie zusätzlichen
Marketinginvestitionen von rund 1,0 Mio. EUR zur Stärkung der
internationalen Marktposition. Mit einer Eigenkapitalquote von 70,8% per
Ende März (Vorjahr: 68,2%) bleibt die Bilanzstruktur des Konzerns äußerst
komfortabel.

Portfoliobereinigung und Guidance-Update: Parallel zum Q1-Bericht markiert
der Verkauf des Segments Kommerzieller Online-Druck (KOD) an Cimpress einen
strategischen Meilenstein. Auf Basis der 2025er Zahlen steuerte KOD ca. 90
Mio. EUR zum Umsatz und rund 2 Mio. EUR zum EBIT bei. Konsequenterweise hat
CEWE diese Beiträge nun aus der Jahresplanung herausgerechnet. Die neue
Konzern-Guidance für 2026 (Umsatz: 780-810 Mio. EUR; EBIT: 85-91 Mio. EUR)
entspricht somit im Kern einer Bestätigung der bisherigen Ziele für das
fortgeführte Geschäft, bereinigt um die KOD-Umsätze und -Ergebnisse. Die
pro-forma Betrachtung verdeutlicht den positiven Effekt: Ohne KOD wäre die
Gruppen-EBIT-Marge 2025 bereits auf 11,2% (statt 10,2%) gesprungen, während
der ROCE um 2,0 Prozentpunkte auf 19,6% gestiegen wäre. Der Verkaufserlös
stärkt zudem die Schlagkraft für künftige M&A-Aktivitäten im Fotofinishing.

Fazit: Mit dem Exit aus dem margenschwachen Online-Druck reduziert CEWE die
Komplexität und steigert die Ertragskraft der Gruppe nachhaltig. Die
Konzentration auf das margenstarte Fotofinishing, kombiniert mit einem
voraussichtlich auf ca. 200 Mio. EUR ansteigenden Cashbestand und einem
EV/EBITDA 2027e von lediglich 4,5, bietet Anlegern ein erstklassiges
Chance-Risiko-Profil. Wir erwarten, dass die operative Exzellenz und die
geplante und ergebniserhöhende Expansion des wertschaffenden Kerngeschäfts
im Jahresverlauf zu einer Neubewertung der Aktie führen werden und
bekräftigen unser 'Kaufen'-Votum.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7d0df5871c759b82102d78dfd9dde23d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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