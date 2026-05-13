Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: DATRON AG - von BankM AG 13.05.2026 / 11:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: GB 2025 und Q1 2026, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: EUR 14,42 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Gelungener Jahresauftakt mit hohem Auftragseingang - Guidance bestätigt Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat neben dem Geschäftsbericht 2025 (der die vorläufigen Zahlen vollumfänglich bestätigte) auch einige wesentliche KPIs zu Q1 vorgestellt. Sowohl Umsatz (+9,1%) als auch Auftragseingang (+18,7%) legten im Vorjahresquartalsvergleich deutlich zu, EBIT (EUR 0,823 Mio.; + 7,2%) und EPS (EUR 0,09; +50%) verbesserten sich. Dies ist umso bemerkenswerter, als das Marktumfeld für Maschinenbauer weiterhin anspruchsvoll bleibt. Wir trauen DATRON weiterhin ein branchenüberdurchschnittliches Wachstum zu. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von 12,9 (Peer Group Median: 18,9) ist die Aktie fundamental günstig. Insiderkäufe im April und Mai (durch den CEO und den Aufsichtsrat) stützen diese Einschätzung. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 14,42. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=16a18dc7584a83fd3f8eef8b2e1cc6da Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

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