Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

13.05.2026 / 11:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         GB 2025 und Q1 2026, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  EUR 14,42
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Gelungener Jahresauftakt mit hohem Auftragseingang - Guidance bestätigt

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat neben dem
Geschäftsbericht 2025 (der die vorläufigen Zahlen vollumfänglich bestätigte)
auch einige wesentliche KPIs zu Q1 vorgestellt. Sowohl Umsatz (+9,1%) als
auch Auftragseingang (+18,7%) legten im Vorjahresquartalsvergleich deutlich
zu, EBIT (EUR 0,823 Mio.; + 7,2%) und EPS (EUR 0,09; +50%) verbesserten sich.
Dies ist umso bemerkenswerter, als das Marktumfeld für Maschinenbauer
weiterhin anspruchsvoll bleibt. Wir trauen DATRON weiterhin ein
branchenüberdurchschnittliches Wachstum zu. Mit einem von uns geschätzten
2026er KGV von 12,9 (Peer Group Median: 18,9) ist die Aktie fundamental
günstig. Insiderkäufe im April und Mai (durch den CEO und den Aufsichtsrat)
stützen diese Einschätzung.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 14,42. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=16a18dc7584a83fd3f8eef8b2e1cc6da
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=51e23f89-4eaf-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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