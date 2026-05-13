Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

^ Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH 13.05.2026 / 11:55 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA Company Name: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Reason for the research: Dreimonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 13.05.2026 Target price: EUR14,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,80. Zusammenfassung: Der Dreimonatsbericht lieferte eine weitere eindeutige Bestätigung für den Investment Case von GCP. Der Vermieter verbindet weiterhin ein solides internes Wachstum mit einem Finanzprofil, dessen Risiken nach den jüngsten Refinanzierungsmaßnahmen deutlich reduziert wurden. Das LFL-Mietwachstum blieb im ersten Quartal bei 3,5%, die Leerstandsquote lag mit 3,6% nahe ihrem historischen Tiefstand, und die durchschnittliche Miete stieg leicht auf EUR9,80/m² an, was unterstreicht, dass der operative Motor weiterhin in guter Verfassung ist. Die vollständige Refinanzierung des Perpetual-Stacks und das Ausbleiben weiterer Reset-Ereignisse bis 2031 ebneten den Weg für die geplante Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung auf Basis der Ergebnisse für 2025 und die aktualisierte Ausschüttungsquote von 50%. Die Q1-Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Prognosen. Wir halten unsere Schätzungen daher nahe am Mittelwert der bestätigten Guidance und behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR14,80 bei (Aufwärtspotenzial: 57%). First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 14.80 price target. Abstract: Q1 reporting provided further clean validation of GCP's core investment case. The landlord continues to pair sturdy internal growth with a markedly de-risked financial profile after recent refinancing work. LFL rental growth held at 3.5% in Q1, vacancy stayed near historic lows at 3.6%, and in-place rent edged up to EUR9.8/m² underscoring that the operating engine remains in good shape. Meanwhile, the full refinancing of the perpetual stack and the absence of further reset events until 2031 helped pave the way for the proposed dividend restart on 2025 earnings and updated 50% payout policy. Headline Q1 figures were close to FBe. We thus keep estimates aligned near the midpoint of confirmed guidance and remain Buy-rated on GCP with a EUR14.8 TP (upside: 57%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=452098d3dc26be2ae20dd0b50c31bbc9 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=4b406ad3-4eb1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2327030 13.05.2026 CET/CEST °