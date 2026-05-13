Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

13.05.2026 / 11:55 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Dreimonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        13.05.2026
     Target price:                EUR14,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,80.

Zusammenfassung:
Der Dreimonatsbericht lieferte eine weitere eindeutige Bestätigung für den
Investment Case von GCP. Der Vermieter verbindet weiterhin ein solides
internes Wachstum mit einem Finanzprofil, dessen Risiken nach den jüngsten
Refinanzierungsmaßnahmen deutlich reduziert wurden. Das LFL-Mietwachstum
blieb im ersten Quartal bei 3,5%, die Leerstandsquote lag mit 3,6% nahe
ihrem historischen Tiefstand, und die durchschnittliche Miete stieg leicht
auf EUR9,80/m² an, was unterstreicht, dass der operative Motor weiterhin in
guter Verfassung ist. Die vollständige Refinanzierung des Perpetual-Stacks
und das Ausbleiben weiterer Reset-Ereignisse bis 2031 ebneten den Weg für
die geplante Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung auf Basis der
Ergebnisse für 2025 und die aktualisierte Ausschüttungsquote von 50%. Die
Q1-Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Prognosen. Wir halten unsere
Schätzungen daher nahe am Mittelwert der bestätigten Guidance und behalten
unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR14,80 bei
(Aufwärtspotenzial: 57%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 14.80 price target.

Abstract:
Q1 reporting provided further clean validation of GCP's core investment
case. The landlord continues to pair sturdy internal growth with a markedly
de-risked financial profile after recent refinancing work. LFL rental growth
held at 3.5% in Q1, vacancy stayed near historic lows at 3.6%, and in-place
rent edged up to EUR9.8/m² underscoring that the operating engine remains in
good shape. Meanwhile, the full refinancing of the perpetual stack and the
absence of further reset events until 2031 helped pave the way for the
proposed dividend restart on 2025 earnings and updated 50% payout policy.
Headline Q1 figures were close to FBe. We thus keep estimates aligned near
the midpoint of confirmed guidance and remain Buy-rated on GCP with a EUR14.8
TP (upside: 57%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=452098d3dc26be2ae20dd0b50c31bbc9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=4b406ad3-4eb1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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