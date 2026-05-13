Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

13.05.2026 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Entwicklung in Q1 zeigt Fortschritte in der B2B-Transformation bei EBITDA
und Cashflow

HomeToGo hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt und
unsere Erwartungen hinsichtlich der Profitabilitätsverbesserung leicht
übertroffen. Wie bereits in unserem Preview antizipiert, zeigt die
strategische Neuausrichtung hin zu margenstärkeren B2B-Umsätzen sowie einer
gesteigerten Marketingeffizienz zunehmend deutliche Wirkung. Entsprechend
wurde der Ausblick für 2026 bestätigt.

[Tabelle]

Die Umsätze stiegen auf berichteter Basis um 71,5% auf 59,0 Mio. EUR.
Maßgeblich hierfür war die Konsolidierung von Interhome, wodurch der Anteil
des Segments HomeToGo_PRO am Gesamtumsatz auf rund zwei Drittel anstieg. Auf
Pro-forma-Basis blieben die Umsätze mit 59,0 Mio. EUR stabil. Während das
PRO-Segment vergleichbar um 12,6% wuchs, sank der Marktplatz-Umsatz
erwartungsgemäß um 19%, was die gezielte Reduzierung der Marketingausgaben
im Hinblick auf die Profitabilität reflektiert. Umso beeindruckender ist es,
dass der Booking Backlog yoy leicht gestiegen ist (+1%).

Das adj. EBITDA verbesserte sich auf vergleichbarer Basis signifikant um 7,2
Mio. EUR bzw. 21% auf -26,8 Mio. EUR. Insgesamt unterstreichen die Zahlen,
dass die strategische Reallokation von Marketingressourcen hin zu
margenstärkeren Erlösströmen zunehmend operative Skaleneffekte freisetzt.
Wir haben unsere EBITDA-Prognose dennoch leicht reduziert, um etwas höher
als erwartete Einmalkosten in 2026 zu berücksichtigen, die auf einen
mittleren einstelligen Mio.-Betrag beziffert wurden.

Positiv hervorzuheben ist u.E. zudem die Entwicklung des Unlevered Free Cash
Flows. In einem saisonal typischerweise schwachen ersten Quartal gelang es
HomeToGo, diesen um 12,1 Mio. EUR auf -0,5 Mio. EUR zu verbessern. Im
heutigen Conference Call verwies der CFO auf verschiedene strukturelle
Treiber dieser Entwicklung und bekräftigte, dass dieser nicht auf
außerordentliche Effekte zurückzuführen sei.

Ausblick bestätigt: Nach dem saisonal ergebnisschwachen Jahresauftakt steht
HomeToGo nun vor dem Eintritt in die ertragsstarken Sommerquartale.
Entsprechend bestätigte das Management die Jahresguidance und verwies
darauf, dass HomeToGo aufgrund der Positionierung im Bereich
Ferienhausvermittlung sowie der starken Präsenz in westeuropäischen
Destinationen tendenziell eher leicht von den geopolitischen
Rahmenbedingungen profitieren dürfte. Darüber hinaus sehen wir Unterstützung
durch zusätzliche kleinere Bolt-on-Akquisitionen von Ferienhausverwaltern,
die sowohl das Angebot als auch die vertikale Integration stärken dürften.

Fazit: Die Q1-Zahlen stützen unseren positiven Investment Case klar. Die
Integration von Interhome verläuft planmäßig und die strategische
Verlagerung hin zu profitableren B2B-Umsätzen zeigt zunehmend Wirkung, was
u.E. insbesondere durch die deutliche Verbesserung der Cashflow-Entwicklung
bestätigt wird. Mit Blick auf die anstehenden starken Sommerquartale dürfte
der Newsflow den Investment Case weiter unterstützen, sodass wir unsere
Kaufempfehlung sowie das Kursziel bestätigen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b28e2310deb0dd9f1d8918bb753e6583

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7cff6b7d-4ed3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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