Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG

13.05.2026 / 16:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG

     Unternehmen:               Knaus Tabbert AG
     ISIN:                      DE000A2YN504

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  23,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Operative Ertragswende nimmt Gestalt an - Effizienzgewinne kompensieren
Umsatzrückgang

Knaus Tabbert hat mit den heute vorgelegten Q1-Zahlen den im Vorjahr
eingeleiteten Kurs der operativen Konsolidierung untermauert und die
Jahresziele bestätigt.

[Tabelle]

Q1 im Rahmen der Erwartungen - Profitabilität stabilisiert sich: Die für das
Q1/26 präsentierten Ergebnisse liegen im Rahmen unserer Erwartungen und
validieren damit den eingeschlagenen Restrukturierungskurs. Der
Konzernumsatz reduzierte sich erwartungsgemäß um 15,7% yoy auf 249,1 Mio.
EUR, während das bereinigte EBITDA 15,6 Mio. EUR erreichte. Die bereinigte
EBITDA-Marge lag mit 6,3% weitgehend auf Höhe unserer Jahreserwartung von
6,2% und bestätigt aus unserer Sicht die zunehmende strukturelle
Stabilisierung der Profitabilität. Positiv werten wir insbesondere die
Entwicklung der Gesamtleistung, die trotz rückläufiger Umsätze leicht um
1,3% yoy auf 246,2 Mio. EUR zulegte. Hintergrund ist der deutlich geringere
negative Effekt aus Bestandsveränderungen gegenüber dem durch aggressive
Lagerbereinigungen belasteten Vorjahresquartal. Die Verbesserung der
EBITDA-Marge von 2,9% auf 6,3% reflektiert aus unserer Sicht neben
Basiseffekten zunehmend auch Fortschritte bei Kostenbasis und operativer
Steuerung.

Camper Vans kompensieren schwaches Reisemobilgeschäft: Auf Produktebene
blieb das Bild heterogen. Während Reisemobile mit -29,7% yoy auf 1.474
Einheiten weiterhin deutlich rückläufig waren, entwickelten sich Wohnwagen
mit -3,0% vergleichsweise stabil. Positiv hervorzuheben ist erneut die
Entwicklung bei Camper Vans, deren Absatz um 18,7% yoy auf 1.417 Fahrzeuge
zulegte. Die neuen Modellgenerationen treffen offenbar auf eine robuste
Nachfrage und gewinnen strategisch zunehmend an Bedeutung. Das Luxussegment
MORELO blieb dagegen mit einem Umsatzrückgang von 20,3% yoy weiterhin
schwach.

Restrukturierung zeigt Wirkung - Guidance bestätigt: Die 2025 eingeleiteten
Kostensenkungsmaßnahmen schlagen zunehmend sichtbar durch und wurden von
einem starken Cashflow-Profil flankiert. Der operative Cashflow verbesserte
sich deutlich auf 32,6 Mio. EUR, während der Auftragsbestand um 6,4% yoy auf
363 Mio. EUR anstieg. Das Management bestätigte die Jahresguidance von ca.
950 Mio. EUR Umsatz sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,0% bis 7,0%,
obwohl sich lt. Management die Stimmung am Endkundenmarkt mit Beginn des
Iran-Konfliktes eintrübte.

Fazit: Die operativen Fortschritte und die Rückkehr zu einer stabilen
Ertragslage werden im aktuellen Aktienkurs bisher kaum reflektiert. Mit
einem EV/EBITDA von lediglich 7,4 auf Basis der Schätzungen für 2026 weist
der Titel einen signifikanten Abschlag gegenüber dem historischen Schnitt
und der Peergroup auf. Wir sehen in dieser Unterbewertung ein attraktives
Einstiegsszenario und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel
von 23,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a9717e9fbf6048eeeb3bd43ffb0e4346

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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https://eqs-news.com/?origin_id=55fdb0d8-4ed6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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