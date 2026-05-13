Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG 13.05.2026 / 16:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 23,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Operative Ertragswende nimmt Gestalt an - Effizienzgewinne kompensieren Umsatzrückgang Knaus Tabbert hat mit den heute vorgelegten Q1-Zahlen den im Vorjahr eingeleiteten Kurs der operativen Konsolidierung untermauert und die Jahresziele bestätigt. [Tabelle] Q1 im Rahmen der Erwartungen - Profitabilität stabilisiert sich: Die für das Q1/26 präsentierten Ergebnisse liegen im Rahmen unserer Erwartungen und validieren damit den eingeschlagenen Restrukturierungskurs. Der Konzernumsatz reduzierte sich erwartungsgemäß um 15,7% yoy auf 249,1 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA 15,6 Mio. EUR erreichte. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 6,3% weitgehend auf Höhe unserer Jahreserwartung von 6,2% und bestätigt aus unserer Sicht die zunehmende strukturelle Stabilisierung der Profitabilität. Positiv werten wir insbesondere die Entwicklung der Gesamtleistung, die trotz rückläufiger Umsätze leicht um 1,3% yoy auf 246,2 Mio. EUR zulegte. Hintergrund ist der deutlich geringere negative Effekt aus Bestandsveränderungen gegenüber dem durch aggressive Lagerbereinigungen belasteten Vorjahresquartal. Die Verbesserung der EBITDA-Marge von 2,9% auf 6,3% reflektiert aus unserer Sicht neben Basiseffekten zunehmend auch Fortschritte bei Kostenbasis und operativer Steuerung. Camper Vans kompensieren schwaches Reisemobilgeschäft: Auf Produktebene blieb das Bild heterogen. Während Reisemobile mit -29,7% yoy auf 1.474 Einheiten weiterhin deutlich rückläufig waren, entwickelten sich Wohnwagen mit -3,0% vergleichsweise stabil. Positiv hervorzuheben ist erneut die Entwicklung bei Camper Vans, deren Absatz um 18,7% yoy auf 1.417 Fahrzeuge zulegte. Die neuen Modellgenerationen treffen offenbar auf eine robuste Nachfrage und gewinnen strategisch zunehmend an Bedeutung. Das Luxussegment MORELO blieb dagegen mit einem Umsatzrückgang von 20,3% yoy weiterhin schwach. Restrukturierung zeigt Wirkung - Guidance bestätigt: Die 2025 eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen schlagen zunehmend sichtbar durch und wurden von einem starken Cashflow-Profil flankiert. Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 32,6 Mio. EUR, während der Auftragsbestand um 6,4% yoy auf 363 Mio. EUR anstieg. Das Management bestätigte die Jahresguidance von ca. 950 Mio. EUR Umsatz sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,0% bis 7,0%, obwohl sich lt. Management die Stimmung am Endkundenmarkt mit Beginn des Iran-Konfliktes eintrübte. Fazit: Die operativen Fortschritte und die Rückkehr zu einer stabilen Ertragslage werden im aktuellen Aktienkurs bisher kaum reflektiert. Mit einem EV/EBITDA von lediglich 7,4 auf Basis der Schätzungen für 2026 weist der Titel einen signifikanten Abschlag gegenüber dem historischen Schnitt und der Peergroup auf. Wir sehen in dieser Unterbewertung ein attraktives Einstiegsszenario und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 23,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a9717e9fbf6048eeeb3bd43ffb0e4346 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=55fdb0d8-4ed6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2327242 13.05.2026 CET/CEST °