Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH

13.05.2026 / 11:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  EUR 49,40 (bislang: EUR 49,00)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Erwartung eines nochmals deutlich verbesserten Newsflows

Der Newsflow von Mutares wird sich nach unserer Einschätzung im zweiten
Quartal 2026 nochmals deutlich verbessern: Zum einen, weil voraussichtlich
das Closing der Übernahme von Jadeed vollzogen werden wird, der mit Angabe
gemäß Umsätzen in Höhe von EUR 2,0 Mrd. größten Übernahme der
Unternehmensgeschichte, aus der wir signifikante Erträge aus
Bargain-Purchase erwarten; zum anderen, weil die aktuelle Exit-Pipeline
weitere Verkäufe - über die bereits angekündigten hinaus - mit zum Teil
erheblichem Wertschöpfungspotenzial erwarten lässt. Nach leicht über unseren
Schätzungen liegenden Ertragszahlen im ersten Quartal 2026 errechnet sich
aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR 49,40
(bislang EUR 49,00) je Aktie. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien
der Mutares SE & Co. KGaA.

Die Umsatzerlöse der Holding, die im Wesentlichen aus Beratungs- und
Managementleistungen gegenüber den Portfoliounternehmen bestehen, lagen im
ersten Quartal 2026 bei EUR 24,9 Mio. und damit um 5,0% unter dem
Vorjahreswert von EUR 26,2 Mio. Während die operative Basis der Holding
weitgehend stabil blieb, führte das Ausbleiben größerer Exits bei nahezu
unveränderten Kosten zu einem Rückgang des EBITDA auf EUR 4,6 Mio. von EUR
5,9 Mio. (-22,0% YoY). Nachdem Mutares im Vorjahresquartal noch erheblich
vom Verkauf von Anteilen an Steyr Motors profitiert hatte, fehlten im ersten
Quartal 2026 vergleichbare Exit-Impulse. Entsprechend verschlechterte sich
das Finanzergebnis von EUR +24,2 Mio. auf EUR -4,8 Mio., so dass unter dem
Strich ein leichter Quartalsverlust von EUR -0,9 Mio. (Vj.: EUR 29,5 Mio.)
festzustellen war.

Auf Ebene des Konzerns steigerte Mutares die Umsatzerlöse im ersten Quartal
2026 auf EUR 1.679 Mio. (Vj. EUR 1.526 Mio., +9,9% YoY). Das Konzern-EBITDA,
das bei Mutares regelmäßig durch transaktionsbedingte Effekte wie
Bargain-Purchase-Erträge und Entkonsolidierungseffekte beeinflusst wird,
belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 162,4 Mio. (Vj.: EUR 379,7 Mio.).
Der Rückgang reflektiert insbesondere geringere positive Akquisitionseffekte
im Vergleich zum starken Vorjahresquartal. Das um transaktionsbedingte
Effekte bereinigte adjustierte EBITDA verbesserte sich auf EUR 11,1 Mio. von
EUR -30,1 Mio. im Vorjahresquartal. Belastend wirkten jedoch weiterhin die
Neuakquisitionen des Geschäftsjahres 2025, insbesondere Kawneer und F.lli
Ferrari, sowie ein nach Unternehmensangaben unverändert schwieriges
Marktumfeld bei Lapeyre und Byldis. Positiv hervorzuheben sind Angabe gemäß
dagegen die operativen Fortschritte bei Magirus, Sofinter, Efacec, Donges,
SFC Solutions, NEM Energy und Guascor Energy.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=49f85547e1a606162ea1cd91d1077987

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=12dd0d80-4eab-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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