Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG 13.05.2026 / 09:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 27,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1 2026: Starker Auftragseingang signalisiert Rückkehr auf den Wachstumspfad - EBIT wieder positiv Nynomic hat vergangene Woche vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und ist operativ solide in das neue Geschäftsjahr gestartet. Während der Umsatz leicht oberhalb unserer Prognose und das EBIT im Rahmen unserer Erwartungen lag, überraschte insbesondere der deutlich gestiegene Auftragsbestand positiv und liefert einen wichtigen Beleg für die sich verbessernde Nachfragebasis. Die Jahresprognose wurde entsprechend bestätigt. [Tabelle] Umsatz leicht oberhalb unserer Erwartungen - Auftragseingang deutlich stärker: Der Umsatz stieg in Q1 26 um 8% yoy auf 22,3 Mio. EUR und lag damit leicht oberhalb unserer Erwartung von 21,0 Mio. EUR. Bereits im Rahmen unseres Previews hatten wir auf erste positive Signale insbesondere im Halbleiter- und Life-Science-Bereich hingewiesen. Besonders positiv werten wir nun den deutlichen Anstieg des Auftragsbestands auf 55,6 Mio. EUR (+23% yoy), der die verbesserte Branchendynamik klar bestätigt. Wenngleich wir unsere Top Line-Prognosen aktuell noch bestätigen, sehen wir aufgrund der positiven Entwicklung der Auftragslage Upside-Potenzial in den kommenden Quartalen. NyFIT zeigt Wirkung - EBIT wieder positiv: Das EBIT erreichte im saisonal schwachen Auftaktquartal rund 0,1 Mio. EUR und traf damit unsere Erwartung (MONe: 0,2 Mio. EUR), stellt gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1/25: -0,9 Mio. EUR) jedoch eine deutliche Verbesserung dar. Damit werden die Effekte des Restrukturierungsprogramms NyFIT wie erwartet zunehmend sichtbar. Die im Jahresverlauf 2025 umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung der Konzernstruktur und Senkung der Kostenbasis dürften sich in den kommenden Quartalen weiter positiv entfalten. Aufgrund der strukturell hohen Bruttomarge erwarten wir bei steigenden Umsätzen eine überproportionale Verbesserung der Profitabilität. Unsere Erwartung einer EBIT-Marge von 7,8% für das Gesamtjahr bleibt unverändert. LayTec als strategischer Hebel auf den Halbleiterzyklus: Die Tochtergesellschaft LayTec bleibt aus unserer Sicht ein strategischer Wachstumstreiber innerhalb der Nynomic. LayTec entwickelt Echtzeit-Messtechniksysteme für die Produktion komplexer Halbleitermaterialien wie GaN und InP, die unter anderem in MOCVD-Anlagen von Aixtron SE eingesetzt werden. Die zunehmende Bedeutung energieeffizienter Leistungshalbleiter, KI-Rechenzentren sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung dürfte den Bedarf an präziser Prozesskontrolle strukturell erhöhen und damit die Grundlage für weiteres Wachstum der LayTec bilden. Fazit: Nynomic ist operativ solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Besonders den starke Auftragsbestand werten wir als wichtigen Frühindikator für eine fortschreitende operative Erholung im Jahresverlauf. In Kombination mit den Einsparungseffekten aus dem NyFIT-Programm sowie den strukturellen Wachstumsperspektiven im Halbleiterbereich sehen wir die Gesellschaft gut positioniert für eine deutliche Verbesserung von Wachstum und Profitabilität in den kommenden Quartalen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 27,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f9b81174b928765d277f8ebf01edf0a5 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=4528b7f9-4e96-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2326674 13.05.2026 CET/CEST °