Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

13.05.2026 / 09:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  27,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1 2026: Starker Auftragseingang signalisiert Rückkehr auf den Wachstumspfad
- EBIT wieder positiv

Nynomic hat vergangene Woche vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal
2026 veröffentlicht und ist operativ solide in das neue Geschäftsjahr
gestartet. Während der Umsatz leicht oberhalb unserer Prognose und das EBIT
im Rahmen unserer Erwartungen lag, überraschte insbesondere der deutlich
gestiegene Auftragsbestand positiv und liefert einen wichtigen Beleg für die
sich verbessernde Nachfragebasis. Die Jahresprognose wurde entsprechend
bestätigt.

[Tabelle]

Umsatz leicht oberhalb unserer Erwartungen - Auftragseingang deutlich
stärker: Der Umsatz stieg in Q1 26 um 8% yoy auf 22,3 Mio. EUR und lag damit
leicht oberhalb unserer Erwartung von 21,0 Mio. EUR. Bereits im Rahmen
unseres Previews hatten wir auf erste positive Signale insbesondere im
Halbleiter- und Life-Science-Bereich hingewiesen. Besonders positiv werten
wir nun den deutlichen Anstieg des Auftragsbestands auf 55,6 Mio. EUR (+23%
yoy), der die verbesserte Branchendynamik klar bestätigt. Wenngleich wir
unsere Top Line-Prognosen aktuell noch bestätigen, sehen wir aufgrund der
positiven Entwicklung der Auftragslage Upside-Potenzial in den kommenden
Quartalen.

NyFIT zeigt Wirkung - EBIT wieder positiv: Das EBIT erreichte im saisonal
schwachen Auftaktquartal rund 0,1 Mio. EUR und traf damit unsere Erwartung
(MONe: 0,2 Mio. EUR), stellt gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1/25: -0,9
Mio. EUR) jedoch eine deutliche Verbesserung dar. Damit werden die Effekte
des Restrukturierungsprogramms NyFIT wie erwartet zunehmend sichtbar. Die im
Jahresverlauf 2025 umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung der Konzernstruktur
und Senkung der Kostenbasis dürften sich in den kommenden Quartalen weiter
positiv entfalten. Aufgrund der strukturell hohen Bruttomarge erwarten wir
bei steigenden Umsätzen eine überproportionale Verbesserung der
Profitabilität. Unsere Erwartung einer EBIT-Marge von 7,8% für das
Gesamtjahr bleibt unverändert.

LayTec als strategischer Hebel auf den Halbleiterzyklus: Die
Tochtergesellschaft LayTec bleibt aus unserer Sicht ein strategischer
Wachstumstreiber innerhalb der Nynomic. LayTec entwickelt
Echtzeit-Messtechniksysteme für die Produktion komplexer
Halbleitermaterialien wie GaN und InP, die unter anderem in MOCVD-Anlagen
von Aixtron SE eingesetzt werden. Die zunehmende Bedeutung
energieeffizienter Leistungshalbleiter, KI-Rechenzentren sowie
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung dürfte den Bedarf an präziser
Prozesskontrolle strukturell erhöhen und damit die Grundlage für weiteres
Wachstum der LayTec bilden.

Fazit: Nynomic ist operativ solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.
Besonders den starke Auftragsbestand werten wir als wichtigen Frühindikator
für eine fortschreitende operative Erholung im Jahresverlauf. In Kombination
mit den Einsparungseffekten aus dem NyFIT-Programm sowie den strukturellen
Wachstumsperspektiven im Halbleiterbereich sehen wir die Gesellschaft gut
positioniert für eine deutliche Verbesserung von Wachstum und Profitabilität
in den kommenden Quartalen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem
Kursziel von 27,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f9b81174b928765d277f8ebf01edf0a5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=4528b7f9-4e96-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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