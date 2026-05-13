Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Halten

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Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

13.05.2026 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG

     Unternehmen:               pferdewetten.de AG
     ISIN:                      DE000A2YN777

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  3,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Pferdewetten arbeitet an Voraussetzungen für einen Neustart - Gute
Entwicklung in Q1 stimmt dabei zuversichtlich

Die Pferdewetten.de AG hat jüngst den testierten Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, nachdem der Abschluss für 2023 aufgrund
unüberbrückbarer Differenzen mit dem vorherigen Abschlussprüfer nicht
testiert worden war. Auch das aktuelle Testat wurde nur mit Einschränkungen
erteilt, die jedoch im Hinblick auf die noch offenen
Restrukturierungsmaßnahmen nachvollziehbar sind. Sollten diese in den
kommenden Monaten abgeschlossen werden, dürfte der Weg für einen Neustart
geebnet sein.

Der Jahresabschluss 2024 lieferte im Hinblick auf die bereits vorab
berichteten Zahlen keine wesentlichen Abweichungen. Das kontinuierlich
wachsende Retail-Geschäft führte zu einem deutlichen Umsatzanstieg auf 46,3
Mio. EUR nach 25,4 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis war hingegen mit einem
EBITDA von -19,3 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von -28,4 Mio. EUR
deutlich negativ. Neben den weiterhin hohen Anlaufkosten im Bereich
Retail-Sportwette (Restrukturierung erfolgte erst 2025) belasteten
insbesondere die Wertberichtigung auf geleistete Anzahlungen im Zusammenhang
mit dem nicht vollzogenen Erwerb des 30%-Anteils an 25 Retail-Shops aus dem
Januar 2024 (6,4 Mio. EUR) sowie Forderungswertberichtigungen gegenüber
Franchisenehmern und Geschäftspartnern (3,3 Mio. EUR) das EBITDA erheblich.
Auf den Jahresüberschuss wirkte zudem eine Wertberichtigung auf aktive
latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 3,3 Mio. EUR, die infolge
der eingetrübten Going-Concern-Einschätzung im Rahmen des IDW-S6-Prozesses
vorgenommen wurde.

Die Wertberichtigungen auf Anzahlungen sowie auf aktive latente Steuern sind
der maßgebliche Grund für das eingeschränkte Testat. Beide Positionen sind
u.E. in hohem Maße ermessensabhängig und entziehen sich einer objektiven
Drittverifikation weitgehend. Bei den Anzahlungen besteht für rund 70% der
betroffenen Retail-Standorte eine Kaufoption auf Basis des EBITDA 2026, über
deren Ausgestaltung zum Prüfungszeitpunkt noch keine finale Einigung erzielt
worden war. Entsprechend konnte weder die vollständige Wertlosigkeit noch
die Werthaltigkeit der geleisteten Zahlungen mit hinreichender Sicherheit
bestimmt werden. Im Hinblick auf die aktiven latenten Steuern war aufgrund
der zum Prüfungszeitpunkt noch ausstehenden Einigung bezüglich der
Retail-Shops sowie der laufenden Refinanzierungsverhandlungen und der damit
verbundenen Planungsunsicherheit keine belastbare Einschätzung möglich, ob
und in welchem Umfang bestehende Verlustvorträge künftig steuerlich nutzbar
sein werden.

Refinanzierung: Neben dem Personalabbau in den vergangenen Quartalen sowie
der Überprüfung und Verhandlung aller wesentlichen Dienstleisterverträge
(von denen einige Verhandlungen aktuell noch laufen) ist die Refinanzierung
der Verbindlichkeiten ein zentraler Bestandteil der Restrukturierung der
Pferdewetten.de AG. Das Zielbild der Refinanzierung ist in der Übersicht auf
der folgenden Seite dargestellt und sollte eine jährliche Zinsersparnis von
rund 1 Mio. EUR zur Folge haben. Die Gläubigerversammlungen beider
Wandelanleihen haben der Restrukturierung bereits zugestimmt.

Diese sieht eine verlängerte Laufzeit bis 2029 und eine Reduzierung des
Wandlungspreises auf EUR 3,50 vor. Zudem wird der Kupon von 7,5% auf
zunächst 2,5% p.a. gesenkt und mit einem Step-up auf 3,75% ab 2027 sowie auf
5,0% ab 2028 bis Laufzeitende versehen.

Was aktuell noch aussteht, ist die Einigung mit den Darlehensgebern. Ziel
ist es, einen Teil der Verbindlichkeiten in Höhe von 8,8 Mio. EUR (davon 5,4
Mio. EUR inkl. Zinsen und Vorfälligkeitsentschädigungen) gegen Sacheinlage
in eine neue Wandelanleihe mit den gleichen Konditionen der neu verhandelten
Wandelanleihen einzubringen. Die Anleihe soll das aktuell mögliche bedingte
Kapital vollständig ausschöpfen und somit insgesamt maximal 6,6 Mio. EUR
betragen, wodurch dem Unternehmen bis zu 1,1 Mio. EUR an Barmitteln
zufließen würden.

[Tabelle]

Auch die Veränderungen im Vorstand reflektieren die laufende
Restrukturierung der Pferdewetten.de AG. So wurde im Januar Christian Gruber
zum neuen CEO bestellt, der seine Tätigkeit zum 1. März aufgenommen hat. Er
bringt einschlägige Erfahrung aus leitenden Marketingfunktionen beim 1. FC
Köln und VfL Bochum sowie operative Führungsexpertise aus seiner Tätigkeit
als Managing Director bei Tipico mit, wo er unter anderem das Deutschland-
und Österreichgeschäft verantwortete. Künftig liegt sein Fokus auf der
Skalierung des Sportwettensegments über Retail- und Online-Kanäle sowie auf
den zentralen Funktionen Marketing, Kommunikation und HR. Am 2. April wurde
zudem der langjährige CEO Pierre Hofer aus Compliance-Gründen mit sofortiger
Wirkung abberufen, ohne dass der Aufsichtsrat bislang eine weitergehende
inhaltliche Einordnung vorgenommen hat. Mit dem aktuellen Vorstand sehen wir
das Management gut aufgestellt, um die Restrukturierung abzuschließen und
das Retail-Geschäft nachhaltig profitabel auszurichten.

Ausblick 2025 und 2026: Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts
2024 hat das Unternehmen die bereits vorläufig kommunizierten Rahmendaten
für 2025 bestätigt. Diese sehen einen Umsatz von 57,4 Mio. EUR, ein EBITDA
von 0,8 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis von -4,3 Mio. EUR vor. Für 2026
wurden die bereits im Vorjahr vom vorherigen Management in Aussicht
gestellten Rahmendaten eines Umsatzes in der Bandbreite von 70-80 Mio. EUR
sowie eines EBITDA von 5-10 Mio. EUR bestätigt. Positiv bewerten wir in
diesem Zusammenhang die ermutigende Entwicklung im Q1/26 mit einem
Umsatzanstieg von 17% auf 16,6 Mio. EUR sowie einem EBITDA von 1,1 Mio. EUR,
nachdem im Vorjahresquartal noch ein deutlich negatives Ergebnis von -1,6
Mio. EUR ausgewiesen worden war. Der wesentliche Teil dieser Verbesserung
ist allerdings auf das Segment Pferdewette zurückzuführen, das mit einem
EBITDA von 1,9 Mio. EUR den Bereich Sportwette mit 0,4 Mio. EUR deutlich
übertraf (Holdingkosten: -1,2 Mio. EUR). Da die Ergebnisse im Bereich
Pferdewette naturgemäß stärkeren Schwankungen unterliegen, lässt sich die
Entwicklung aus Q1 nicht ohne Weiteres auf das Gesamtjahr extrapolieren, ist
grundsätzlich jedoch klar positiv zu bewerten.

Prognoseanpassung: Aufgrund der anstehenden Fußball-WM im Sommer sowie der
fortschreitenden Retail-Expansion halten wir einen weiteren Umsatzanstieg im
Jahr 2026 für plausibel. Gleichzeitig erwarten wir vor dem Hintergrund des
stärkeren Profitabilitätsfokus eine weitere Bereinigung im Shop-Portfolio
und positionieren uns - auch angesichts der noch nicht vollständig
abgeschlossenen Restrukturierung - unterhalb der aktuellen
Unternehmensprognose. Zudem halten wir eine mögliche Aktualisierung der
Guidance in den kommenden Monaten für wahrscheinlich.

Fazit: Mit dem Jahresabschluss 2024 sowie den bereits umgesetzten
Restrukturierungsmaßnahmen wurden wichtige Schritte in Richtung eines
operativen Neustarts unternommen. Die Neuverhandlung der Darlehen sowie eine
Einigung mit dem Verkäufer bezüglich der möglichen Übernahme der 25
Retail-Shops stehen jedoch noch aus. Die Visibilität auf die operative
Entwicklung im Retail-Geschäft ist derzeit weiterhin begrenzt. Wir haben
unsere Prognosen umfassend überarbeitet und zur Abbildung der erhöhten
Risikofaktoren das Beta im DCF-Modell vorübergehend auf 1,8 angehoben
(zuvor: 1,3). Dies führt zu einem neuen Kursziel von 3,00 EUR (zuvor: 6,00
EUR) sowie zur Bestätigung des "Halten"-Ratings. Sollte sich die
Ergebnisqualität auf dem angestrebten Niveau für 2026 bestätigen und die
noch offenen Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, ergäbe
sich auf Basis des aktuellen Kursniveaus ein signifikantes Upside-Potenzial.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=91b8a679a8cc95d515647181caefd895

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
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