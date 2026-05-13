Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG 13.05.2026 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 13.05.2026 Kursziel: 3,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Pferdewetten arbeitet an Voraussetzungen für einen Neustart - Gute Entwicklung in Q1 stimmt dabei zuversichtlich Die Pferdewetten.de AG hat jüngst den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, nachdem der Abschluss für 2023 aufgrund unüberbrückbarer Differenzen mit dem vorherigen Abschlussprüfer nicht testiert worden war. Auch das aktuelle Testat wurde nur mit Einschränkungen erteilt, die jedoch im Hinblick auf die noch offenen Restrukturierungsmaßnahmen nachvollziehbar sind. Sollten diese in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, dürfte der Weg für einen Neustart geebnet sein. Der Jahresabschluss 2024 lieferte im Hinblick auf die bereits vorab berichteten Zahlen keine wesentlichen Abweichungen. Das kontinuierlich wachsende Retail-Geschäft führte zu einem deutlichen Umsatzanstieg auf 46,3 Mio. EUR nach 25,4 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis war hingegen mit einem EBITDA von -19,3 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von -28,4 Mio. EUR deutlich negativ. Neben den weiterhin hohen Anlaufkosten im Bereich Retail-Sportwette (Restrukturierung erfolgte erst 2025) belasteten insbesondere die Wertberichtigung auf geleistete Anzahlungen im Zusammenhang mit dem nicht vollzogenen Erwerb des 30%-Anteils an 25 Retail-Shops aus dem Januar 2024 (6,4 Mio. EUR) sowie Forderungswertberichtigungen gegenüber Franchisenehmern und Geschäftspartnern (3,3 Mio. EUR) das EBITDA erheblich. Auf den Jahresüberschuss wirkte zudem eine Wertberichtigung auf aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 3,3 Mio. EUR, die infolge der eingetrübten Going-Concern-Einschätzung im Rahmen des IDW-S6-Prozesses vorgenommen wurde. Die Wertberichtigungen auf Anzahlungen sowie auf aktive latente Steuern sind der maßgebliche Grund für das eingeschränkte Testat. Beide Positionen sind u.E. in hohem Maße ermessensabhängig und entziehen sich einer objektiven Drittverifikation weitgehend. Bei den Anzahlungen besteht für rund 70% der betroffenen Retail-Standorte eine Kaufoption auf Basis des EBITDA 2026, über deren Ausgestaltung zum Prüfungszeitpunkt noch keine finale Einigung erzielt worden war. Entsprechend konnte weder die vollständige Wertlosigkeit noch die Werthaltigkeit der geleisteten Zahlungen mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Im Hinblick auf die aktiven latenten Steuern war aufgrund der zum Prüfungszeitpunkt noch ausstehenden Einigung bezüglich der Retail-Shops sowie der laufenden Refinanzierungsverhandlungen und der damit verbundenen Planungsunsicherheit keine belastbare Einschätzung möglich, ob und in welchem Umfang bestehende Verlustvorträge künftig steuerlich nutzbar sein werden. Refinanzierung: Neben dem Personalabbau in den vergangenen Quartalen sowie der Überprüfung und Verhandlung aller wesentlichen Dienstleisterverträge (von denen einige Verhandlungen aktuell noch laufen) ist die Refinanzierung der Verbindlichkeiten ein zentraler Bestandteil der Restrukturierung der Pferdewetten.de AG. Das Zielbild der Refinanzierung ist in der Übersicht auf der folgenden Seite dargestellt und sollte eine jährliche Zinsersparnis von rund 1 Mio. EUR zur Folge haben. Die Gläubigerversammlungen beider Wandelanleihen haben der Restrukturierung bereits zugestimmt. Diese sieht eine verlängerte Laufzeit bis 2029 und eine Reduzierung des Wandlungspreises auf EUR 3,50 vor. Zudem wird der Kupon von 7,5% auf zunächst 2,5% p.a. gesenkt und mit einem Step-up auf 3,75% ab 2027 sowie auf 5,0% ab 2028 bis Laufzeitende versehen. Was aktuell noch aussteht, ist die Einigung mit den Darlehensgebern. Ziel ist es, einen Teil der Verbindlichkeiten in Höhe von 8,8 Mio. EUR (davon 5,4 Mio. EUR inkl. Zinsen und Vorfälligkeitsentschädigungen) gegen Sacheinlage in eine neue Wandelanleihe mit den gleichen Konditionen der neu verhandelten Wandelanleihen einzubringen. Die Anleihe soll das aktuell mögliche bedingte Kapital vollständig ausschöpfen und somit insgesamt maximal 6,6 Mio. EUR betragen, wodurch dem Unternehmen bis zu 1,1 Mio. EUR an Barmitteln zufließen würden. [Tabelle] Auch die Veränderungen im Vorstand reflektieren die laufende Restrukturierung der Pferdewetten.de AG. So wurde im Januar Christian Gruber zum neuen CEO bestellt, der seine Tätigkeit zum 1. März aufgenommen hat. Er bringt einschlägige Erfahrung aus leitenden Marketingfunktionen beim 1. FC Köln und VfL Bochum sowie operative Führungsexpertise aus seiner Tätigkeit als Managing Director bei Tipico mit, wo er unter anderem das Deutschland- und Österreichgeschäft verantwortete. Künftig liegt sein Fokus auf der Skalierung des Sportwettensegments über Retail- und Online-Kanäle sowie auf den zentralen Funktionen Marketing, Kommunikation und HR. Am 2. April wurde zudem der langjährige CEO Pierre Hofer aus Compliance-Gründen mit sofortiger Wirkung abberufen, ohne dass der Aufsichtsrat bislang eine weitergehende inhaltliche Einordnung vorgenommen hat. Mit dem aktuellen Vorstand sehen wir das Management gut aufgestellt, um die Restrukturierung abzuschließen und das Retail-Geschäft nachhaltig profitabel auszurichten. Ausblick 2025 und 2026: Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 hat das Unternehmen die bereits vorläufig kommunizierten Rahmendaten für 2025 bestätigt. Diese sehen einen Umsatz von 57,4 Mio. EUR, ein EBITDA von 0,8 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis von -4,3 Mio. EUR vor. Für 2026 wurden die bereits im Vorjahr vom vorherigen Management in Aussicht gestellten Rahmendaten eines Umsatzes in der Bandbreite von 70-80 Mio. EUR sowie eines EBITDA von 5-10 Mio. EUR bestätigt. Positiv bewerten wir in diesem Zusammenhang die ermutigende Entwicklung im Q1/26 mit einem Umsatzanstieg von 17% auf 16,6 Mio. EUR sowie einem EBITDA von 1,1 Mio. EUR, nachdem im Vorjahresquartal noch ein deutlich negatives Ergebnis von -1,6 Mio. EUR ausgewiesen worden war. Der wesentliche Teil dieser Verbesserung ist allerdings auf das Segment Pferdewette zurückzuführen, das mit einem EBITDA von 1,9 Mio. EUR den Bereich Sportwette mit 0,4 Mio. EUR deutlich übertraf (Holdingkosten: -1,2 Mio. EUR). Da die Ergebnisse im Bereich Pferdewette naturgemäß stärkeren Schwankungen unterliegen, lässt sich die Entwicklung aus Q1 nicht ohne Weiteres auf das Gesamtjahr extrapolieren, ist grundsätzlich jedoch klar positiv zu bewerten. Prognoseanpassung: Aufgrund der anstehenden Fußball-WM im Sommer sowie der fortschreitenden Retail-Expansion halten wir einen weiteren Umsatzanstieg im Jahr 2026 für plausibel. Gleichzeitig erwarten wir vor dem Hintergrund des stärkeren Profitabilitätsfokus eine weitere Bereinigung im Shop-Portfolio und positionieren uns - auch angesichts der noch nicht vollständig abgeschlossenen Restrukturierung - unterhalb der aktuellen Unternehmensprognose. Zudem halten wir eine mögliche Aktualisierung der Guidance in den kommenden Monaten für wahrscheinlich. Fazit: Mit dem Jahresabschluss 2024 sowie den bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen wurden wichtige Schritte in Richtung eines operativen Neustarts unternommen. Die Neuverhandlung der Darlehen sowie eine Einigung mit dem Verkäufer bezüglich der möglichen Übernahme der 25 Retail-Shops stehen jedoch noch aus. Die Visibilität auf die operative Entwicklung im Retail-Geschäft ist derzeit weiterhin begrenzt. Wir haben unsere Prognosen umfassend überarbeitet und zur Abbildung der erhöhten Risikofaktoren das Beta im DCF-Modell vorübergehend auf 1,8 angehoben (zuvor: 1,3). Dies führt zu einem neuen Kursziel von 3,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR) sowie zur Bestätigung des "Halten"-Ratings. Sollte sich die Ergebnisqualität auf dem angestrebten Niveau für 2026 bestätigen und die noch offenen Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, ergäbe sich auf Basis des aktuellen Kursniveaus ein signifikantes Upside-Potenzial. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=91b8a679a8cc95d515647181caefd895 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ea3263b8-4edd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2327276 13.05.2026 CET/CEST °