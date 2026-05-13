Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG

13.05.2026 / 10:06 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  4,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Jahresergebnis und Ausblick positiv - Hoher NAV-Abschlag

Private Assets hat am 12.5 den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und darüber
berichtet, dass im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses gemäß
IFRS-Standards (IAS 8) für das Geschäftsjahr 2024 Korrekturen im
Zusammenhang mit der periodengerechten Umsatzrealisierung in einzelnen
Projekten vorgenommen werden mussten. Dies führte zu einer Verschiebung von
Ergebnisbeiträgen in das Jahr 2024 und entsprechend gegenläufigen Effekten
in 2025. Nichtsdestotrotz wurden sowohl der Vorjahreswert als auch unsere
Erwartungen an das operative Ergebnis (EBITDA) übertroffen.

In 2025 beliefen sich die Umsatzerlöse des Konzerns auf 168,3 Mio. EUR (Vj.
korrigiert auf 173,8 Mio. EUR von 168,5 Mio. EUR). Im Segment Industrial
gingen die Erlöse infolge der unterjährigen Entkonsolidierung der
Gesellschaften Procast Guss España S.L. und Procast Handform GmbH auf 69,1
Mio. EUR (Vj.: 87,6 Mio. EUR) zurück, während der zuletzt gemeldete Erwerb
der französischen TAM Groupe (vgl. Comment vom 04.12.2025) erst zum
Jahresende erfolgte. Im Konzernabschluss per 31.12. wurde die TAM Groupe
jedoch schon berücksichtigt. Auch im Segment Automation & Technology fielen
die Erlöse mit 44,3 Mio. EUR (Vj.: 53,0 Mio. EUR) geringer aus, wobei die
dazugehörige OKU Automation GmbH im März 2026 veräußert wurde. Das Segment
Consumer, Solutions & Services legte dagegen auf Umsätze i.H.v. 55,1 Mio.
EUR (Vj.: 33,2 Mio. EUR) zu. Während die Mitte 2024 erworbene Qlimate-Gruppe
hier erstmals ganzjährig einbezogen wurde, fand der Verkauf der
InstaLighting GmbH erst im Dezember 2025 statt.

Letzterer stellte mit einem Ertrag im mittleren einstelligen
Mio.-Euro-Bereich aber nicht nur den ersten erfolgreichen Exit, sondern auch
einen bedeutenden Proof of Concept des Geschäftsmodells von Private Assets
dar. So wurden nach dem Erwerb der InstaLighting in 2022 im Rahmen einer
strategischen Weiterentwicklung vor allem das Geschäft mit Eigenprodukten
und der Export ausgebaut und so die Marktposition des Unternehmens spürbar
verbessert. Nachdem alle wesentlichen Restrukturierungsschritte vollzogen
worden waren, wurde letztendlich ein Multiple auf das investierte Kapital
(MOIC) von 168x erzielt, was weit über den Zielkriterien des Konzerns (>10x)
liegt.

Begünstigt durch die Erträge aus Entkonsolidierungen i.H.v. 6,3 Mio. EUR
(Vj.: 0,0 Mio. EUR) und einen leicht niedrigeren Bargain Purchase von 5,2
Mio. EUR (Vj.: 5,7 Mio. EUR) stand in 2025 ein berichtetes EBITDA von 9,0
Mio. EUR (Vj. korrigiert auf EUR 6,3 Mio. EUR von 1,0 Mio. EUR) zu Buche,
was etwas über unserer letzten Prognose (MONe: 7,6 Mio. EUR) liegt. Auch das
Konzernergebnis fiel mit 0,5 Mio. EUR (MONe: -0,3 Mio. EUR) entsprechend
höher aus. Bei einer Eigenkapitalquote per 31.12. von 17,6% schlägt der
Vorstand gemäß unserer Erwartung jedoch keine Dividende vor.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Private Assets trotz konjunktureller
Unsicherheiten einen moderaten Anstieg des Konzernumsatzes. Auf Basis der
konsequenten Portfoliobereinigung und des Verkaufs verbliebener
Verlustbringer (OKU Automation) sollen das um Einmaleffekte bereinigte
EBITDA und EBIT höher ausfallen. Wir erachten die Voraussetzungen hierfür
weiterhin als gut, positionieren uns infolge möglicher negativer Effekte aus
dem Irankrieg aber etwas vorsichtiger. Neuerliche Zukäufe oder Exits
antizipieren wir dabei wohlgemerkt auch weiterhin nicht in den Prognosen.

Fazit: Private Assets konnte 2025 sowohl im Hinblick auf das Portfolio als
auch die Equity Story wichtige Fortschritte erzielen. Da die aktuellen
Beteiligungen u.E. insgesamt eine solide operative Entwicklung versprechen,
gehen wir unabhängig von Einmaleffekten von einer sukzessiven
Ergebnissteigerung aus. Vor diesem Hintergrund erachten wir den Abschlag auf
den Buchwert (31.12.: 4,57 EUR je Aktie) als deutlich zu hoch und bestätigen
das Rating 'Kaufen' mit einem höheren Kursziel von 4,00 EUR (zuvor: 3,50
EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cdeb068c3f3b173cf27e2b8f2f780e05

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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