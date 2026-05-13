Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 13.05.2026 / 15:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA Effizienzprogramm stützt Q1-Ergebnis - Neugeschäft lässt noch auf sich warten Die UmweltBank AG hat ihre Zahlen für das Auftaktquartal 2026 vorgelegt und weist ein knapp positives Ergebnis vor Steuern von 0,2 Mio. EUR aus (Vj. 10,3 Mio. EUR). Während die laufende Zinsaktion zur Neukundengewinnung aus Q4/25 und Q1/26 das Zinsergebnis vorübergehend belastet, zeigen sich auf der Kostenseite bereits erste Erfolge der verbesserten Strukturen. Trotz der Optimierungen auf der Kostenseite bleibt die operative Dynamik zurückhaltend. Sowohl beim Kundenwachstum als auch beim Neukreditvolumen gelang es im ersten Quartal nicht, nennenswerte Fortschritte zu erzielen, sodass die Bank bisher hinter ihren eigenen Ambitionen zurückbleibt. Privatkundengeschäft unter Plan - Triodos Partnerschaft als Joker: Im Bereich des Kundenwachstums verzeichnete die UmweltBank im Auftaktquartal einen Zuwachs von 11 Tausend Neukunden (Gesamtkundenanzahl Stand März 26: 195 Tausend). Im yoy-Vergleich ist das zwar eine deutliche Steigerung (Q1/25: 4,5 Tausend Neukunden), jedoch liegt die aktuelle Runrate gemessen am Jahresziel von 75 Tausend Neukunden noch deutlich unter Plan. Aktuell läuft die Zinsaktion (nähere Erläuterung im Comment vom 02.03.26) zwar weiter, dennoch lässt sich erst ab dem nächsten Quartal erkennen, wie hoch die entscheidende Churn-Rate sein wird. Ein wesentlicher Faktor zur Zielerreichung ist jedoch die exklusive Zusammenarbeit mit der Triodos Bank, die ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 aufgibt. Da Triodos ihren Kunden explizit den Wechsel zur UmweltBank empfiehlt, erwarten wir hieraus einen sukzessiven Zustrom von ca. 15 Tsd. Neukunden in 2026. Diese Klientel ist aufgrund ihrer bereits vorhandenen Affinität zu nachhaltigen Investments als besonders wertvoll und loyal einzustufen. Damit dürften die aktuell stagnierenden Privatkundeneinlagen auch wieder in Richtung der Guidance von 5,4 Mrd EUR steigen (Stand: Q1/26 4,3 Mrd. EUR; Stand Q4/25 4,3 Mrd. EUR). Kapitalspielraum steigt, doch operative Dynamik lässt noch auf sich warten: Die BaFin hat die aufsichtlichen Kapitalanforderungen gesenkt und gibt der UmweltBank mehr Spielraum für das Firmenkundengeschäft. Per 31.03.2026 übertraf die Kapitalquote von 16,8% erneut die Anforderungen der Aufsicht. Ab April 2026 wurde die geforderte Kapitalquote um 60 Bp auf 14,97% gesenkt. Operativ zeigte das Kreditneugeschäft in Q1 mit 36 Mio. EUR zwar ein Wachstum von 20% yoy (Vj. 30 Mio. EUR), jedoch bleibt es absolut betrachtet noch deutlich hinter der für das Gesamtjahr avisierten Guidance von 450 Mio. EUR zurück. Mit einer bereits konkret unterlegten Pipeline von 270 Mio. EUR für Q2 und Q3 sowie einem weiteren Anfragevolumen von rund 500 Mio. EUR ist die notwendige Dynamik für das zweite Halbjahr jedoch bereits vorgezeichnet. Operative Verbesserung durch Kostendisziplin: Die UmweltBank hat ihre Ergebnisprognose vor Steuern und Rücklagenbildung für das Gesamtjahr in der Spanne von 12,5 bis 17,5 Mio. EUR bestätigt. Ein wesentlicher Treiber für das Erreichen dieser Ziele ist das konsequente Cost-Cutting. Insbesondere durch die Reduktion von Beratungs- und Prüfungsaufwendungen sank der sonstige Verwaltungsaufwand im ersten Quartal auf 7,3 Mio. EUR. Dies entspricht einer deutlichen Einsparung von 29,8% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1/25: 10,4 Mio. EUR). Zusätzlichen Beitrag liefert die Risikovorsorge, für die das Management im laufenden Jahr mit einer Bandbreite von -2,5 bis +2,5 Mio. EUR kalkuliert. Damit liegt der Wert signifikant über dem Vorjahresniveau (Vj. -6,0 Mio. EUR). In der Summe deutet diese Entwicklung darauf hin, dass die Bank den operativen Turnaround aus dem Kerngeschäft heraus anstrebt, ohne dabei auf die massiven Sondereffekte aus Beteiligungsveräußerungen angewiesen zu sein, die das vergangene Geschäftsjahr geprägt hatten. Fazit: Die UmweltBank zeigt im ersten Quartal 2026 zwar eine positive Kostendisziplin, jedoch müssen im Privatkunden- und Firmenkundensegment noch deutlich bessere Ergebnisse eingefahren werden, um den operativen Turnaround zu erreichen. Die Bestätigung der Guidance steht aktuell auf einem schmalen Fundament, solange die volle 'Kredit-Pipeline' nicht in Neugeschäft übersetzt wird. Mit einem attraktiven KBV von 0,4 bestätigen wir unser Kursziel von 7,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=db13c1ce29697024554285d81b4e50b9 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=98335a4e-4ed0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2327202 13.05.2026 CET/CEST °