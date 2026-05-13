Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

13.05.2026 / 15:45 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.05.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA

Effizienzprogramm stützt Q1-Ergebnis - Neugeschäft lässt noch auf sich
warten

Die UmweltBank AG hat ihre Zahlen für das Auftaktquartal 2026 vorgelegt und
weist ein knapp positives Ergebnis vor Steuern von 0,2 Mio. EUR aus (Vj.
10,3 Mio. EUR). Während die laufende Zinsaktion zur Neukundengewinnung aus
Q4/25 und Q1/26 das Zinsergebnis vorübergehend belastet, zeigen sich auf der
Kostenseite bereits erste Erfolge der verbesserten Strukturen. Trotz der
Optimierungen auf der Kostenseite bleibt die operative Dynamik
zurückhaltend. Sowohl beim Kundenwachstum als auch beim Neukreditvolumen
gelang es im ersten Quartal nicht, nennenswerte Fortschritte zu erzielen,
sodass die Bank bisher hinter ihren eigenen Ambitionen zurückbleibt.

Privatkundengeschäft unter Plan - Triodos Partnerschaft als Joker: Im
Bereich des Kundenwachstums verzeichnete die UmweltBank im Auftaktquartal
einen Zuwachs von 11 Tausend Neukunden (Gesamtkundenanzahl Stand März 26:
195 Tausend). Im yoy-Vergleich ist das zwar eine deutliche Steigerung
(Q1/25: 4,5 Tausend Neukunden), jedoch liegt die aktuelle Runrate gemessen
am Jahresziel von 75 Tausend Neukunden noch deutlich unter Plan. Aktuell
läuft die Zinsaktion (nähere Erläuterung im Comment vom 02.03.26) zwar
weiter, dennoch lässt sich erst ab dem nächsten Quartal erkennen, wie hoch
die entscheidende Churn-Rate sein wird. Ein wesentlicher Faktor zur
Zielerreichung ist jedoch die exklusive Zusammenarbeit mit der Triodos Bank,
die ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 aufgibt. Da Triodos ihren Kunden
explizit den Wechsel zur UmweltBank empfiehlt, erwarten wir hieraus einen
sukzessiven Zustrom von ca. 15 Tsd. Neukunden in 2026. Diese Klientel ist
aufgrund ihrer bereits vorhandenen Affinität zu nachhaltigen Investments als
besonders wertvoll und loyal einzustufen. Damit dürften die aktuell
stagnierenden Privatkundeneinlagen auch wieder in Richtung der Guidance von
5,4 Mrd EUR steigen (Stand: Q1/26 4,3 Mrd. EUR; Stand Q4/25 4,3 Mrd. EUR).

Kapitalspielraum steigt, doch operative Dynamik lässt noch auf sich warten:
Die BaFin hat die aufsichtlichen Kapitalanforderungen gesenkt und gibt der
UmweltBank mehr Spielraum für das Firmenkundengeschäft. Per 31.03.2026
übertraf die Kapitalquote von 16,8% erneut die Anforderungen der Aufsicht.
Ab April 2026 wurde die geforderte Kapitalquote um 60 Bp auf 14,97% gesenkt.
Operativ zeigte das Kreditneugeschäft in Q1 mit 36 Mio. EUR zwar ein
Wachstum von 20% yoy (Vj. 30 Mio. EUR), jedoch bleibt es absolut betrachtet
noch deutlich hinter der für das Gesamtjahr avisierten Guidance von 450 Mio.
EUR zurück. Mit einer bereits konkret unterlegten Pipeline von 270 Mio. EUR
für Q2 und Q3 sowie einem weiteren Anfragevolumen von rund 500 Mio. EUR ist
die notwendige Dynamik für das zweite Halbjahr jedoch bereits vorgezeichnet.

Operative Verbesserung durch Kostendisziplin: Die UmweltBank hat ihre
Ergebnisprognose vor Steuern und Rücklagenbildung für das Gesamtjahr in der
Spanne von 12,5 bis 17,5 Mio. EUR bestätigt. Ein wesentlicher Treiber für
das Erreichen dieser Ziele ist das konsequente Cost-Cutting. Insbesondere
durch die Reduktion von Beratungs- und Prüfungsaufwendungen sank der
sonstige Verwaltungsaufwand im ersten Quartal auf 7,3 Mio. EUR. Dies
entspricht einer deutlichen Einsparung von 29,8% im Vergleich zum
Vorjahresquartal (Q1/25: 10,4 Mio. EUR). Zusätzlichen Beitrag liefert die
Risikovorsorge, für die das Management im laufenden Jahr mit einer
Bandbreite von -2,5 bis +2,5 Mio. EUR kalkuliert. Damit liegt der Wert
signifikant über dem Vorjahresniveau (Vj. -6,0 Mio. EUR). In der Summe
deutet diese Entwicklung darauf hin, dass die Bank den operativen Turnaround
aus dem Kerngeschäft heraus anstrebt, ohne dabei auf die massiven
Sondereffekte aus Beteiligungsveräußerungen angewiesen zu sein, die das
vergangene Geschäftsjahr geprägt hatten.

Fazit: Die UmweltBank zeigt im ersten Quartal 2026 zwar eine positive
Kostendisziplin, jedoch müssen im Privatkunden- und Firmenkundensegment noch
deutlich bessere Ergebnisse eingefahren werden, um den operativen Turnaround
zu erreichen. Die Bestätigung der Guidance steht aktuell auf einem schmalen
Fundament, solange die volle 'Kredit-Pipeline' nicht in Neugeschäft
übersetzt wird. Mit einem attraktiven KBV von 0,4 bestätigen wir unser
Kursziel von 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=db13c1ce29697024554285d81b4e50b9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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