OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer stellt Weichen für die Zukunft: Geplanter ...

Messer stellt Weichen für die Zukunft: Geplanter CEO-Wechsel und Veränderung in der europäischen Führung (FOTO) Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist Messer richtet sich strategisch auf die kommenden Jahre aus und setzt dabei auf Kontinuität, Stabilität und nachhaltiges Wachstum. Nach einer Phase tiefgreifender Veränderungen in Eigentümerstruktur, Finanzierung, Governance und globalem Geschäftsmodell baut das Familienunternehmen nun gezielt auf diesen gestärkten Fundamenten auf. Wie geplant wird Bernd Eulitz, seit Februar 2022 stellvertretender CEO und seit April 2023 CEO von Messer, mit Ablauf seines Vertrags in den Ruhestand treten. Unter seiner Führung wurden entscheidende Meilensteine erreicht, darunter die Akquisition der Anteile an Messer Americas von CVC, das Gewinnen des globalen Langzeitinvestors GIC als Minderheitsgesellschafter sowie zentrale Refinanzierungsmaßnahmen. Bernd Eulitz trug maßgeblich dazu bei, die weltweiten Teams bei Messer zu einer globalen Belegschaft mit einheitlicher Unternehmensstruktur zusammenzuführen. "Nach einer intensiven und äußerst erfüllenden Zeit bei Messer und langer Karriere in globalen Führungspositionen ist für mich nun der richtige Moment gekommen, mich von der Gesamtverantwortung zurückzuziehen und mich meiner Familie und meinen persönlichen Interessen zu widmen. Es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Unternehmen in einer entscheidenden Phase weltweit weiterzuentwickeln. Mit Stolz blicke ich darauf, was mit einem herausragenden Team, ganz besonders in enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats Stefan Messer, erreicht wurde. Ich bin überzeugt, dass Messer hervorragend aufgestellt ist, um diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen", sagt Bernd Eulitz. "Bernd Eulitz hat einen bedeutenden Beitrag für Messer geleistet und genießt unsere tiefste Wertschätzung. Er hat Messer in einer transformativen Phase und in einem turbulenten makroökonomischen Umfeld mit großer Klarheit, persönlicher Integrität und einer starken globalen Vision geführt. Er legte den Schwerpunkt verstärkt auf neue Wachstumschancen und hat solide Partnerschaften in den Kernmärkten von Messer begründet. Im Namen der Eigentümer und des Aufsichtsrats von Messer danke ich ihm für seine Führungsrolle und dafür, dass er die Werte von Messer so vorbildlich verkörpert hat", sagt Stefan Messer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Peter Mohnen wird neuer CEO Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 übernimmt Peter Mohnen die Funktion des CEO des weltweit größten privaten Industriegaseunternehmens. Peter Mohnen wurde kürzlich in den Aufsichtsrat von Messer berufen und scheidet zu seinem Amtsantritt als CEO aus diesem Gremium aus. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in globalen Industriekonzernen. Zuletzt war er von 2018 bis 2025 CEO des Automatisierungsunternehmens KUKA. "Peter Mohnen wird bewahren und fördern, was Messer als Familienunternehmen stark gemacht hat, und zugleich die nachhaltige Weiterentwicklung der globalen Organisation vorantreiben - in enger Abstimmung mit der Eigentümerfamilie. Unser neuer CEO steht für das, was uns wichtig ist: Menschen in ihrer Verschiedenheit respektieren, ihre Stärken sichtbar machen und ein Umfeld schaffen, in dem Motivation aus Vertrauen entsteht, um für unsere Kunden weiterhin ein wichtiger und verlässlicher Partner zu sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", so Stefan Messer. "Ich bin stolz darauf, die Verantwortung für das Unternehmen zu übernehmen, das über Generationen hinweg auf Verlässlichkeit, Kundennähe und langfristiges Denken aufgebaut wurde. Mein Ziel ist es, dieses Erbe weiterzuführen und gleichzeitig neue Wege zu gehen. Ich trete das Amt mit großem Respekt vor der Geschichte von Messer und großer Zuversicht in seine Zukunft an", sagt Peter Mohnen. Veränderung in der europäischen Führung Nach erfolgreicher Integration der drei europäischen Regionen wird Virginia Esly, Vorstandsmitglied und COO Europe, das Unternehmen zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch verlassen. In den vergangenen Jahren hat sie das Europageschäft zu einer leistungsfähigen, profitableren und zukunftsorientierten Organisation geformt. Unter ihrer Führung verzeichnete die europäische Region eine starke Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und einem deutlich gesteigerten EBITDA. Mit klarem Fokus hat sie Sicherheitskultur, Prozessexzellenz und digitale Transformation maßgeblich vorangetrieben und die europäischen Gesellschaften damit nachhaltig gestärkt. Stefan Messer: "Im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Messer-Teams möchte ich Virginia Esly für ihren wertvollen Beitrag und ihr Engagement danken. Unter ihrer Leitung ist das europäische Geschäft integrierter und profitabler geworden. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre weitere berufliche Laufbahn." Virginia Esly: "Ich möchte dem Aufsichtsrat und dem Vorstand von Messer, allen meinen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Kunden und Geschäftspartnern für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Es war mir eine Ehre, mit solch talentierten Teams zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir die Position von Messer in Europa gestärkt und das Unternehmen noch widerstandsfähiger gemacht. Ich bin überzeugt, dass Messer sehr gut für die Zukunft gerüstet ist." Die Verantwortung für das europäische Geschäft übernimmt zum 1. Juli 2026 Matthias Thiele, der seit Januar 2026 als Chief Marketing Officer (CMO) von Messer tätig ist. Er wird in der neuen Funktion als COO Europe direkt an CEO Peter Mohnen berichten. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird auf kundennahem Wachstum und der weiteren Stärkung der Länderorganisationen liegen. Matthias Thiele begann seine Karriere bei Messer vor mehr als 40 Jahren und verfügt über langjährige Führungserfahrung, darunter in verschiedenen Positionen als Geschäftsführer von Messer-Gesellschaften seit 2002. Familienunternehmen mit klarem Wertekompass Mit der neuen Führungsaufstellung möchte Messer seinen Anspruch unterstreichen, als unabhängiges Familienunternehmen langfristig, verlässlich und wertebasiert zu agieren: "Vertrauen, Integrität, Verantwortung und unternehmerischer Geist bleiben die Grundlage der Unternehmensführung. Messer ist finanziell solide, organisatorisch gut aufgestellt und tief in seiner DNA als Familienunternehmen verwurzelt. Auf dieser Basis gehen wir den nächsten Schritt.", so Stefan Messer. 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