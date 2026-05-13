Ottobock übernimmt Norwegen-Standorte vom Rivalen Blatchford

München, ⁠13. Mai (Reuters) - Der weltgrößte Prothesenhersteller Ottobock übernimmt das norwegische Patientenversorgungs-Netz des britischen Rivalen Blatchford und schließt damit eine ‌Lücke in Europa. Ottobock zahlt 110 Millionen Euro für die acht ⁠Standorte, an ⁠denen 200 Mitarbeiter Patienten mit Prothesen und Orthesen versorgen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duderstadt bei Göttingen mitteilte. In Norwegen ‌sei Ottobock bisher nicht ‌mit eigenen Standorten vertreten gewesen. Der Umsatz von Blatchford Norway lag zuletzt ⁠bei 40 Millionen Euro. Dank der ‌erwarteten Synergien werde ⁠sich das zugekaufte Norwegen-Geschäft auf dem gleichen Renditeniveau einpendeln wie der Rest des Konzerns, erklärte das ‌Unternehmen. Auch ⁠in Deutschland und Ländern ⁠wie Belgien, den Niederlanden und Dänemark kauft Ottobock seit einiger Zeit Sanitätshäuser auf, um Kunden selbst versorgen zu können.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)