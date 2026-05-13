Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stillstand der Koalition

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stillstand der Koalition:

"(.) Die Maßnahmen gegen erhöhte Energiepreise, Prämie und Rabatt sind teilweise vorerst am Bundesrat gescheitert, teilweise nicht so wirksam wie erhofft. (.) Der Kanzler scheint seine ganze Hoffnung auf die Rentenreform zu legen, um doch noch eine Trophäe vorweisen zu können, bevor in Sachsen-Anhalt gewählt wird. (.) Allein die Beschreibung des Dreisäulen-Modells durch Merz quittierten viele DGB-Funktionäre mit Pfiffen und Gelächter. Ob sie damit "ihrer" Ministerin Bas den Rücken stärken oder die SPD davor warnen wollten, dass die Partei wie nach der Agenda 2010 in die Spaltung getrieben werden könnte: Die SPD ist nicht zu beneiden. Noch weniger sind das CDU und CSU, die kaum noch Manövriermasse haben, um ihren Koalitionspartner aus der Traumatisierung zu befreien."/DP/jha