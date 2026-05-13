Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu UN/aktueller Kriege und Krisen

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu UN/aktueller Kriege und Krisen:

"Die Weltorganisation bietet ein trauriges Bild. Zwei ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind selbst aktive Kriegspartei - Russland in der Ukraine und die Vereinigten Staaten im Iran. Der Dritte im Bunde, China, hat Tibet brutal unterworfen, ebenso das Volk der Uiguren (sowie andere ethnische Minderheiten) und droht regelmäßig, sich das vor seiner Küste gelegene Taiwan einzuverleiben. (...) Der Rat hat als Friedenshüter ein massives Glaubwürdigkeits-Defizit."/yyzz/DP/he

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