Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Katholikentag
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Katholikentag:
"Zu fragen ist, ob in der Vergangenheit nicht zu viel auf Lehrdefinitionen, liturgische Formen, kirchenrechtliche Kanones Wert gelegt und institutionelle Strukturen verabsolutiert wurden. Das Wesen der Kirche sei ein Geschehen, ein Prozess, die Fortsetzung des Geheimnisses, meint der tschechische Theologe Tomas Halik. Und darüber lohnt es sich, auf dem Katholikentag nachzudenken und zu streiten."/yyzz/DP/he
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