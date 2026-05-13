ProSiebenSat.1 wegen anhaltender TV-Werbeflaute mit Umsatzrückgang

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat auch zu Jahresbeginn den anhaltend schwachen TV-Werbemarkt zu spüren bekommen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern aber. Der Umsatz sank im ersten Quartal um 9,3 Prozent auf 775 Millionen Euro, wie die zum italienischen Medienkonzern MFE gehörende Sendergruppe am Mittwoch in Unterföhring mitteilte.

Organisch, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, waren die Erlöse um 3 Prozent rückläufig. Während im Segment Entertainment die TV-Werbeerlöse sanken, verzeichneten die digitalen und smarten Werbeumsätze Zuwächse.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 44 Millionen Euro nach einem Verlust von 6 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen sei dies auf Sparmaßnahmen und einen ergebnismindernden Sondereffekt im Vorjahr./err/la/he