ProSiebenSat.1 wegen anhaltender TV-Werbeflaute mit Umsatzrückgang

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat auch zu Jahresbeginn den anhaltend schwachen TV-Werbemarkt zu spüren bekommen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern aber. Der Umsatz sank im ersten Quartal um 9,3 Prozent auf 775 Millionen Euro, wie die zum italienischen Medienkonzern MFE gehörende Sendergruppe am Mittwoch in Unterföhring mitteilte.

Organisch, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, waren die Erlöse um 3 Prozent rückläufig. Während im Segment Entertainment die TV-Werbeerlöse sanken, verzeichneten die digitalen und smarten Werbeumsätze Zuwächse.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 44 Millionen Euro nach einem Verlust von 6 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen sei dies auf Sparmaßnahmen und einen ergebnismindernden Sondereffekt im Vorjahr./err/la/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media

Das könnte dich auch interessieren

Pharmaunternehmen
Bayer-Gewinnsprung: Agrargeschäft liefert starke Ergebnissegestern, 06:27 Uhr · Reuters
Bayer-Gewinnsprung: Agrargeschäft liefert starke Ergebnisse
Trendwende bei Ørsted, Wachstum bei Vestas
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietetgestern, 11:49 Uhr · onvista
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
Dax-Rüstungskooperation
Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm11. Mai · dpa-AFX
Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen