RBI erhöht Übernahmeangebot für Addiko Bank auf 26,50 Euro

Wien, ⁠13. Mai (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) greift für die geplante Übernahme der Wiener Addiko Bank tiefer in die Tasche. Der ‌Preis für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot werde auf 26,50 Euro je Addiko-Aktie inklusive ⁠der ⁠Dividende für 2025 erhöht, teilte die RBI am Mittwoch mit. Ursprünglich hatte das Institut Anfang April 23,05 Euro je Anteilsschein in Aussicht gestellt. Die ‌Angebotsunterlage liege der Übernahmekommission bereits ‌vor und werde derzeit geprüft.

Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion würde die harte Kernkapitalquote ⁠des RBI-Konzerns - das Russland-Geschäft ausgenommen - bei einer ‌Annahmequote von 75 ⁠Prozent zunächst um rund 46 Basispunkte belasten. Die Bank plant jedoch, sich von mehreren Addiko-Töchtern auf dem Balkan ‌zu trennen. ⁠Nach der erfolgreichen Herauslösung der ⁠Einheiten in Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro werde der endgültige Effekt auf die Kapitalquote voraussichtlich bei minus elf Basispunkten liegen, hieß es weiter.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)