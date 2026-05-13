Reform UK weist Vorwürfe gegen Parteichef Farage wegen Millionen-Geschenk zurück

London, 13. ⁠Mai (Reuters) - Die britische rechtspopulistische Partei Reform UK hat nach Berichten über eine Untersuchung gegen ihren Vorsitzenden Nigel Farage wegen einer Millionen-Zuwendung ein Fehlverhalten zurückgewiesen. Ein Parteisprecher bestätigte am Mittwoch Gespräche mit der ‌parlamentarischen Aufsichtsbehörde, betonte jedoch, es seien keine Regeln verletzt worden. Der Sender BBC hatte berichtet, dass die Behörde eine nicht deklarierte ⁠Schenkung ⁠in Höhe von fünf Millionen Pfund des in Thailand lebenden Milliardärs und Krypto-Investors Christopher Harborne prüfe. Es habe sich um ein persönliches Geschenk ohne Auflagen gehandelt, mit dem Farage seinen privaten Personenschutz finanziert habe, erklärte der Sprecher.

Reform UK tritt mit einem ‌einwanderungsfeindlichen Programm an und feierte vergangene Woche ‌bei den britischen Kommunalwahlen große Erfolge. Die Partei hat sich in Umfragen als starke politische Kraft etabliert, was die Finanzierung der Gruppierung ⁠und ihres Vorsitzenden zunehmend in den Fokus rückt. Politische Gegner werfen ‌Farage vor, gegen die Transparenzregeln ⁠des Parlaments verstoßen zu haben. Diese schreiben vor, dass Abgeordnete Spenden, die sie im Jahr vor einer Wahl erhalten haben, innerhalb eines Monats nach Amtsantritt melden müssen. Farage ‌argumentiert, er habe das Geld ⁠angenommen, bevor er seine Kandidatur ⁠für die Unterhauswahl 2024 ankündigte.

Sollte die Untersuchungskommission einen schweren Verstoß feststellen, droht dem Parteichef ein Ausschluss aus dem Unterhaus. Bei einer Suspendierung von zehn Tagen oder mehr könnte eine Nachwahl in seinem Wahlkreis ausgelöst werden. Die Vorsitzende der regierenden Labour-Partei, Anna Turley, warf Farage vor, berechtigten Fragen auszuweichen und mit zweierlei Maß zu messen.

(Bericht von Muvija M, Bearbeitet von Scot ⁠W. StevensonRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)