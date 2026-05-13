Regierung beschließt neues Heizungsgesetz - Bundestag jetzt am Zug

- von Christian Krämer

Berlin, ⁠13. Mai (Reuters) - Die Bundesregierung hat nach monatelangen Verhandlungen das neue Heizungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Kabinett gab am Mittwoch grünes Licht für den Gesetzentwurf von Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Damit soll die Pflicht wegfallen, dass neue Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Kritiker sehen darin eine Aufweichung des Klimaschutzes. Die Regierung will Hauseigentümern eine größere Wahlfreiheit lassen. Ab 2029 sollen neu eingebaute Gas- und Ölheizungen schrittweise klimaneutraler betrieben werden. Dazu müssen sie einen ‌wachsenden Anteil von Biomethan oder Bioöl beimischen, der zunächst von zehn Prozent bis 2040 auf 60 Prozent steigen soll.

Die sogenannte Bio-Treppe ist aber umstritten. Bisher sind klimafreundliche Gase und Öle nicht ausreichend vorhanden und auch teuer. Mieter werden deswegen vor "überhöhten Nebenkosten infolge des Einbaus einer unwirtschaftlichen Heizung geschützt", wie es ⁠in der Kabinettsvorlage heißt. Ab ⁠2028 sollen die Kosten für den CO2-Preis sowie die Gasnetzentgelte jeweils zur Hälfte zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Gleiches soll für die Preisaufschläge der ab 2029 vorgeschriebenen klimafreundlicheren Brennstoffe gelten.

Reiche sagte, es gebe nun wieder Planungssicherheit und auch eine größere Flexibilität. Die Zwangsberatung entfalle. Das bisherige Gesetz sei zu einseitig zugunsten von Wärmepumpen ausgerichtet gewesen, die vergleichsweise teuer sind. Es gebe in manchen Fällen gute Alternativen. Dennoch werde die Wärmepumpe wichtig bleiben und auskömmlich gefördert. "Die Preise für die Wärmepumpen werden fallen", so Reiche mit Blick auf die erwartete steigende Nachfrage. Die Förderung des Bundes beim Umstieg auf klimafreundliche Heizungen soll bis mindestens 2029 bleiben.

KLIMAZIELE SOLLEN ‌WEITER GELTEN

Hubertz zufolge bleiben die Klimavorgaben bestehen. "2045 muss Deutschland klimaneutral sein und klimaneutral wirtschaften." Sie verwies ‌auf die Bio-Treppe, die mit der Zeit die Vorgaben verschärfe, und die geplante Überprüfung im Jahr 2030. "Wir werden genau darauf schauen, wo wir vielleicht nachsteuern müssen." Das Umweltinstitut München kritisierte, mitten in einer fossilen Energiekrise im Zuge des Nahost-Krieges werde die Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten noch verstärkt. Biogas und Wasserstoff seien Scheinlösungen. "Wer heute eine neue Heizung einbaut, ⁠sollte den Versprechungen der Bundesregierung nicht trauen und sich an eine unabhängige Energieberatung wenden."

Im Gesetzentwurf heißt es zur Bio-Treppe: "Eine belastbare Abschätzung der in der Zukunft zu erwartenden ‌Kosten ist derzeit nicht möglich." Die Bundesregierung gehe aber davon aus, dass es in ⁠den nächsten Jahren ein Wachstum des Marktes für biogene Heizungen und Brennstoffe geben werde. Hubertz sagte, Mieter würden vor hohen Kosten durch den Einbau von Öl- und Gasheizungen geschützt.

Der Mieterbund forderte, die Aufteilung der Kosten zwischen Mieter und Vermieter müsse im Gesetzgebungsprozess zwingend erhalten bleiben. Kritisch bewertete der Verband, dass die Aufteilung nur bis zu einem Biogasanteil von 30 Prozent vorgesehen sei. "Bei höheren Anteilen würden die Mieterinnen und Mieter aktuell ‌mit den Kosten alleine gelassen. Diese Begrenzung sollte aufgehoben werden."

MILLIARDENSCHWERE ENTLASTUNG FÜR BÜRGER UND FIRMEN

Der ⁠Gesetzentwurf wird nun an den Bundestag zur Beratung übermittelt. Der Bundesrat ⁠muss nicht zustimmen. Bürger werden dem Entwurf zufolge pro Jahr um rund 5,1 Milliarden Euro entlastet. "Für die Wirtschaft entsteht im Saldo eine jährliche Entlastung von rund 2,3 Milliarden Euro."

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, sagte RTL/ntv, das Gesetz sei eine Abkehr von den Klimazielen. Dies sei verantwortungslos. "Wir hatten gerade eine sehr gute Entwicklung bei den Wärmepumpen. Die Absatzzahlen gehen nach oben. Und jetzt ist ja wieder die Verunsicherung da." In dem Gesetz wird ausdrücklich auf das Klimaschutzgesetz und das Ziel, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, Bezug genommen. Allerdings wird darin auch das Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen ab dem Jahr 2045 ersatzlos gestrichen. Bisher ist im Gebäudeenergiegesetz festgelegt, dass Heizkessel "längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden" dürfen.

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. "Positiv ist, dass er den Unternehmen mehr Wahlmöglichkeiten auf dem ⁠Weg zur Klimaneutralität im Gebäudebereich lässt." Trotzdem blieben erhebliche Unsicherheiten bestehen - beispielsweise die Verfügbarkeit und Effizienz klimafreundlicher Brennstoffe sowie der Entwicklungspfad nach 2040. "Für den Ausbau der Fernwärme mangelt es weiterhin an verlässlichen und transparenten Rahmenbedingungen."

(Mitarbeit von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)