Regierung: Bundestag soll neues Heizungsgesetz vor Sommerpause verabschieden

Berlin, ⁠13. Mai (Reuters) - Die Bundesregierung pocht auf eine schnelle Verabschiedung des neuen Heizungsgesetzes. Ziel sei eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause, sagte Regierungssprecher Stefan ‌Kornelius am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte das Kabinett grünes Licht für den Gesetzentwurf von ⁠Bauministerin Verena ⁠Hubertz (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gegeben. In der Kabinettsvorlage heißt es, es sei eine Eilbedürftigkeit nötig, um das Gesetzgebungsverfahren noch vor der parlamentarischen Sommerpause abzuschließen. Das gilt als ‌ambitioniert. Die letzte Sitzungswoche des ‌Bundestages vor der Sommerpause endet am 10. Juli.

Die Bundesregierung hatte monatelang über Details des Gesetzentwurfs gerungen. ⁠Mit diesem soll die Pflicht wegfallen, dass neue ‌Heizungen mit einem Anteil ⁠von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Kritiker sehen darin eine Aufweichung des Klimaschutzes. Die Regierung will Hauseigentümern ‌eine größere Wahlfreiheit ⁠lassen. Ab 2029 sollen neu ⁠eingebaute Gas- und Ölheizungen schrittweise klimaneutraler betrieben werden. Dazu müssen sie einen wachsenden Anteil von Biomethan oder Bioöl beimischen, der zunächst von zehn Prozent bis 2040 auf 60 Prozent steigen soll.

(Bericht von Christian Krämer und Alexander Ratz, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)