ROUNDUP/Aktien New York: Dow gibt nach - Tech-Werte steigen etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts überraschend stark gestiegener Erzeugerpreise hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch nachgegeben. Technologie-Werte hingegen legten etwas zu. Anleger erhoffen sich hier positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen.

Im frühen Geschäft fiel der Dow um 0,5 Prozent auf 49.523 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 7.405 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 29.164 Punkte aufwärts.

Die infolge des Iran-Kriegs höheren Energiekosten trieben im April die Erzeugerpreise. Diese beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Preisentwicklung steht besonders im Fokus an den Finanzmärkten. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende April unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten.

Mit Blick auf die Technologie-Werte setzten die Anleger nach der Vortagskorrektur wieder auf Titel, die von dem Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) profitieren könnten. Die Fantasie im Sektor wird auch mit der hochrangigen US-Delegation begründet, die mit Trump nach in China gereist ist. Neben dem Nvidia-Chef Jensen Huang gehören ihr auch Elon Musk von Tesla und Tim Cook von Apple an.

Trump will bei seinem Besuch in Peking auf bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen drängen. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden weltweit größten Volkswirtschaften.

Börsianern zufolge wird darüber hinaus darauf gehofft, dass die KI-Rally bei Unternehmen aus den Chip- und Speicherbranchen in Zeiten des knappen Angebots dieser Produkte noch mehr Aufwärtspotenzial bietet. So zogen Micron um fast 5 Prozent und Marvell Technology um gut 10 Prozent an. Die für große Schwankungen bekannten Titel von Wolfspeed , in die seit Tagen schon neue Kursfantasie gekommen ist, schnellten um fast 14 Prozent hoch.

Die Birkenstock-Aktien sackten um fast 14 Prozent ab. Der deutsche Sandalenhersteller, dessen Papiere in New York gehandelt werden, enttäuschte Experten zufolge mit der Umsatz- und Gewinnentwicklung im zweiten Geschäftsquartal. Experte Luca Solca von Bernstein schrieb, die jüngsten Zweifel von Anlegern würden davon nicht ausgeräumt./la/men