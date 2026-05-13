Sixt startet mit Umsatzrekord ins Jahr

Eine robuste Nachfrage und der Flottenausbau haben beim Autovermieter Sixt für ein weiteres Rekordquartal gesorgt. Bei einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf knapp 929 Millionen Euro erzielte das Unternehmen im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 2,1 Millionen Euro. Vor einem Jahr war im saisonal ohnehin schwächsten Jahresviertel noch ein Verlust von 17,6 Millionen Euro angefallen. An der Börse griffen Anleger bei den Aktien am Mittwoch zu.

Auch unter dem Strich erwirtschaftete Sixt ein Plus: Der Überschuss betrug 1,5 Millionen Euro nach einem Nettoverlust von 12,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Co-Konzernchef Alexander Sixt sprach laut Mitteilung vom Mittwoch von einem erneuten Umsatzrekord für ein erstes Quartal. Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet. Den Jahresausblick bestätigte Sixt.

Damit steht für 2026 weiterhin ein Umsatz von 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro im Plan, sowie eine Vorsteuerrendite im Bereich von zehn Prozent. "Wir wachsen weiter profitabel, weil unsere Strategie klar und konsequent ist: knappe, nachfrageorientierte Flotte, anhaltend starke Investitionen in Premium-Fahrzeuge, Marke, Netzwerk und Technologie", sagte Alexander Sixt.

Analyst Constantin Hesse von Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Reaktion von einem guten Start ins Jahr - und das in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Die Fahrzeugflotte sei solide ausgelastet und die Preisentwicklung unterstütze die Profitabilität.

Der Kurs der im SDax notierten Sixt-Aktien stieg am Vormittag um gut fünf Prozent auf 72,60 Euro, was einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex bedeutete. In den vergangenen zwölf Monaten gab der Kurs allerdings gegen den positiven Markttrend rund elf Prozent nach.