ROUNDUP: Ingenieurdienstleister Bertrandt macht weiter Verluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

EHNINGEN (dpa-AFX) - Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat weiter mit der Krise im Automobilsektor zu kämpfen. Im vergangenen Halbjahr betrug der Verlust 18,483 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Ehningen (Kreis Böblingen) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 14 Millionen Euro.

Gründe seien neben der anhaltenden Krise des Automobilsektors Projektverschiebungen bei einzelnen Kunden und der Iran-Konflikt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "In Kombination mit anhaltenden Handelskonflikten besteht das Risiko, dass die wirtschaftliche Schwächephase anhält und die Wirtschaftsleistung auch im Jahr 2026 erneut rückläufig sein könnte", teilte Bertrandt weiter mit.

Der Umsatz des Unternehmens, an dem der Sportwagenbauer Porsche mit 28,97 Prozent beteiligt ist, lag bei rund 455 Millionen Euro. Und ist damit um etwa 12 Prozent eingebrochen.

Stellenabbau an deutschen Standorten

Insbesondere an den deutschen Standorten habe es außerdem einen Stellenabbau gegeben. Das Unternehmen beschäftige 11.744 Mitarbeitende und somit 1.437 weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bertrandt teilte auf Anfrage mit, dass 1.344 davon in Deutschland gestrichen wurden. Der Ingenieurdienstleister unterhält Standorte in Europa, den USA, Afrika und China./jdk/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bertrandt

Das könnte dich auch interessieren

Trendwende bei Ørsted, Wachstum bei Vestas
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietetgestern, 11:49 Uhr · onvista
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
US-Elektromarke
VW-Tochter Scout erwägt Börsengang11. Mai · Reuters
VW-Tochter Scout erwägt Börsengang
Chinesischer Elektroautobauer
BYD im Gespräch mit Stellantis zur Übernahme von Fabrikenheute, 09:51 Uhr · Reuters
Ein BYD-Autohaus ist zu sehen.
Essenslieferant
Großaktionär erhöht Delivery-Hero-Anteile11. Mai · Reuters
Großaktionär erhöht Delivery-Hero-Anteile
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?heute, 13:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen