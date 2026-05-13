RTL Group stemmt sich gegen schrumpfende TV-Werbeerlöse

München, 13. ⁠Mai (Reuters) - Der europäische Fernsehkonzern RTL Group hat seinen Umsatz im ersten Quartal trotz rückläufiger TV-Werbeerlöse stabil gehalten. Der Gesamtumsatz lag auf dem Niveau des Vorjahresquartals von knapp 1,3 Milliarden Euro, wie ‌die Bertelsmann-Tochter am Mittwoch mitteilte. Während die TV-Werbeerlöse um 6,5 Prozent auf 474 Millionen Euro schrumpften, wuchsen die Digital-Werbeerlöse um ⁠14,6 Prozent ⁠auf 118 Millionen Euro. RTL zufolge schrumpfte der deutsche TV-Werbemarkt im ersten Quartal um 3,5 bis 4,5 Prozent. Quartalsergebnisse gab der Konzern nicht bekannt.

RTL bekräftigte allerdings, dass der Betriebsgewinn (adjusted Ebita) im Gesamtjahr auf rund 725 Millionen Euro steigen soll. ‌Dazu soll auch das Streaming-Geschäft beitragen, das ‌nach Angaben vom Mittwoch im Auftaktquartal erstmals die Gewinnzone erreichte. "Alle wichtigen Streaming-Kennzahlen sind gestiegen: vom Umsatz über die Anzahl der zahlenden ⁠Abonnenten bis hin zur Nutzungsdauer", erklärte der neue RTL-Konzernchef Clément Schwebig. "Wir ‌rechnen deshalb für das Gesamtjahr ⁠mit einem operativen Streaming-Gewinn zwischen 25 und 50 Millionen Euro."

Wachstum und eine Ausweitung ihrer Erlösquellen verspricht sich die RTL Group auch von der im April kartellrechtlich genehmigten Übernahme ‌des Bezahlsenders Sky Deutschland ⁠vom US-Medienkonzern Comcast. Der Abschluss der ⁠Transaktion wird am 1. Juni erwartet.

Schwebig war am Dienstag erwartungsgemäß vom Verwaltungsrat als Nachfolger von Thomas Rabe an der RTL-Spitze bestätigt worden. Rabe bleibt Chef des Mutterkonzerns Bertelsmann. Zudem wurde am Dienstag der langjährige Bertelsmann-Manager Alexander von Torklus zum künftigen Finanzchef ernannt. Er löst Ende September Björn Bauer ab, der in gleicher Funktion zum konzerneigenen Musikverlag BMG ⁠wechselt.

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)