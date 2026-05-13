Frankfurt, ⁠13. Mai (Reuters) - Der VW- und Porsche-Großaktionär Porsche SE hat im ersten Quartal aufgrund sinkender ‌Ergebnisse seiner Kernbeteiligungen weniger Gewinn gemacht. Das angepasste Konzernergebnis nach ⁠Steuern ⁠schrumpfte um ein Fünftel auf 400 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Einschließlich der nicht ‌zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf VW ‌und Porsche sankk der Nettoverlust auf 0,9 Milliarden Euro ⁠von 1,1 Milliarden Euro vor ‌Jahresfrist. "Der Start ins ⁠Geschäftsjahr entspricht unseren Erwartungen", erklärte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Bei VW und Porsche ‌müssten ⁠die lange Zeit gut ⁠funktionierenden Geschäftsmodelle neu ausgerichtet werden. Intelligente Lösungen zur nachhaltigen Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität müssten konsequent umgesetzt werden.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)