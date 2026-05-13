Schwäche von Porsche und VW drücken Gewinn von Porsche SE
Frankfurt, 13. Mai (Reuters) - Der VW- und Porsche-Großaktionär Porsche SE hat im ersten Quartal aufgrund sinkender Ergebnisse seiner Kernbeteiligungen weniger Gewinn gemacht. Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern schrumpfte um ein Fünftel auf 400 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Einschließlich der nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf VW und Porsche sankk der Nettoverlust auf 0,9 Milliarden Euro von 1,1 Milliarden Euro vor Jahresfrist. "Der Start ins Geschäftsjahr entspricht unseren Erwartungen", erklärte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Bei VW und Porsche müssten die lange Zeit gut funktionierenden Geschäftsmodelle neu ausgerichtet werden. Intelligente Lösungen zur nachhaltigen Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität müssten konsequent umgesetzt werden.
(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)
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