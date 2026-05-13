Senat bestätigt Kandidatur: Kevin Warsh wird neuer Fed-Chef

Nun ist es offiziell: Der neue Chef der US-Notenbank Federal Reserve wird Kevin Warsh heißen. Am Mittwochabend (europäischer Zeit) bestätigte der US-Senat die Kandidatur des 56-Jährigen Geldpolitikers. Damit wird Warsh auf Jerome Powell folgen, der die wichtigste Notenbank der Welt seit 2018 leitet.

Warsh wird damit zum Vorsitzenden im Direktorium der US-Notenbank, die aus einer Zentrale und lokalen Ablegern besteht. Wichtigstes Organ ist der sogenannte Offenmarktausschuss, der die Leitzinsen und damit das wichtigste geldpolitische Instrument in den USA steuert. Auch dort wird Warsh den Vorsitz innehaben.

Die Entscheidung für Warsh fiel knapp. So stimmten 54 Senatoren für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump, 45 jedoch dagegen. Üblicherweise fällt die Entscheidung hier eindeutiger aus und ist eher Formsache.

Warsh war schon einmal Notenbanker

Warsh ist kein Unbekannter. Bereits von 2006 bis 2011 gehörte Warsh der Notenbank an, galt damals aber als Gegner der expansiven Geldpolitik nach der Großen Finanzkrise. Zudem gibt es Bedenken, der neue oberste Zinshüter der USA könne zu sehr nach den Wünschen von Trump agieren, der wiederholt niedrigere Zinsen forderte und Noch-Fed-Chef Powell dabei scharf und in persönlicher Weise attackierte. Powell wird nach seinem Vorsitz weiterhin Gouverneur im Direktorium der Fed bleiben.

Warsh wiederum betonte in den vergangenen Wochen, die Unabhängigkeit der US-Notenbank sei nicht verhandelbar. Die erste Sitzung des Offenmarktausschusses wird Warsh im Juni leiten. Aktuell sieht sich die Fed mit einer wieder steigenden Inflation konfrontiert. Vor allem die durch den Iran-Krieg steigenden Energiepreise treiben die Teuerung wieder, die sich seit der Hochinflationsphase 2022 in den USA hartnäckiger hält als beispielsweise in Europa. Powell drosselte daher den aktuellen Zinssenkungszyklus merklich.

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