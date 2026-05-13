Sixt zurück in den schwarzen Zahlen - Prognose bestätigt

Berlin, ⁠13. Mai (Reuters) - Der Autovermieter Sixt hat es zum Jahresauftakt knapp in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem ‌Strich verdiente das Unternehmen nach Angaben vom Mittwoch im traditionell schwachen Quartal ⁠1,5 ⁠Millionen Euro, nach einem Verlust von 12,6 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der Umsatz verbesserte sich zugleich um 8,2 Prozent auf 928,9 ‌Millionen Euro. Sixt-Co-Chef Alexander ‌Sixt sagte, das Unternehmen profitiere von seiner Strategie, die Flotte knapp zu ⁠halten.

Seine Prognose für das laufende Jahr ‌bestätigte Sixt und ⁠rechnet weiter mit Erlösen von 4,45 bis 4,6 Milliarden Euro sowie einer Vorsteuer-Rendite von etwa ‌zehn Prozent. ⁠Finanzchef Franz Weinberger sagte, ⁠der Iran-Krieg beeinträchtige zwar das Geschäft im Nahen Osten, dieses habe aber nur marginale Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)