Tote bei russischem Drohnenangriff auf die Ukraine

Kiew, 13. ⁠Mai (Reuters) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Ukraine sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Die bei Tageslicht geflogenen Angriffe zielten auf kritische Infrastruktur im Westen des Landes und veranlassten das Nachbarland Polen, vorsorglich Kampfjets aufsteigen zu lassen, wie die polnische Armee am Mittwoch mitteilte. Der Luftraum ‌des Nato-Mitglieds sei jedoch nicht verletzt worden. Die ungarische Außenministerin Anita Orban verurteilte die Angriffe und kündigte an, diese würden Thema bei der ersten Kabinettssitzung der neuen Regierung ⁠im Laufe ⁠des Tages sein. Die Slowakei teilte mit, aus Sicherheitsgründen ihre Grenze zum Westen der Ukraine zu schließen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zu Beginn der Welle von mehr als 100 russischen Drohnen im Luftraum und später von mehr als 800. Russland setze seine Angriffe rücksichtslos fort und nehme dabei gezielt die Eisenbahninfrastruktur sowie zivile Einrichtungen ins Visier, erklärte ‌Selenskyj zunächst auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es sei wichtig, ‌jeden Angriff entschlossen abzuwehren und nicht über den russischen Krieg zu schweigen. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR teilte mit, der Angriff solle die ukrainische Luftverteidigung überlasten. Die Behörde warnte vor nachfolgenden Raketenangriffen ⁠und einem möglicherweise länger andauernden Beschuss. Ziel seien Energieanlagen, Rüstungsbetriebe und Regierungsgebäude in Großstädten.

Es war ‌der erste derart schwere Angriff seit dem Ende ⁠einer von den USA vermittelten, kurzzeitigen Feuerpause. Einem Berater des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge zeigt das Vorgehen, wie Moskau seine Taktik anpasst. Diesmal sei eine große Zahl von Drohnen in einer Entfernung von fünf bis zehn Kilometern entlang der Grenze ‌zu Belarus geflogen, um die Luftverteidigung zu ⁠umgehen und in die westlichen Regionen vorzudringen.

Die ⁠Staaten an der Nato-Ostflanke forderten angesichts wiederholter russischer Luftraumverletzungen eine rasche Stärkung der Flugabwehr des Bündnisses. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten die Staats- und Regierungschefs von 14 Bündnispartnern nach einem Treffen in Bukarest zudem russische Sabotageakte und hybride Angriffe.

Seit Beginn der Invasion vor mehr als vier Jahren hat Russland große Drohnen- und Raketenangriffe meist nachts verübt. In den vergangenen Monaten setzte das Militär jedoch häufiger tagsüber Hunderte Drohnen und Raketen ein. Moskau bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen. Die Regierung in Kiew hat ihrerseits zuletzt ⁠ihre Angriffe auf die russische Energiewirtschaft verstärkt.

(Bericht von Anna PruchnickaWeitere Berichterstattung Jan Lopatka und Gergely SzakacBearbeitet von Alexander Ratz und Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)