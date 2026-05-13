Tourismus bringt Österreichs Leistungsbilanz Milliarden-Plus

Wien, 13. ⁠Mai (Reuters) - Ein florierender Tourismussektor hat Österreich im vergangenen Jahr trotz globaler Krisen zu einem Milliardenüberschuss in der Leistungsbilanz verholfen. Die Alpenrepublik erwirtschaftete 2025 ein Plus von 9,5 Milliarden Euro, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am ‌Mittwoch mitteilte. Die Leistungsbilanz erfasst alle wirtschaftlichen Transaktionen eines Landes mit dem Ausland, darunter den Handel mit Gütern und Dienstleistungen. Damit ⁠bewegt sich ⁠Österreich im internationalen Vergleich im Mittelfeld – weit entfernt von den hohen Überschüssen großer Exportnationen wie Deutschland.

Hauptstütze war der Reiseverkehr, der traditionell stark von deutschen Urlaubern geprägt ist: Die Einnahmen durch ausländische Gäste überstiegen die Ausgaben der Österreicher im Ausland um 9,7 Milliarden Euro. "Eindeutiger ‌Stabilitätsanker für Österreichs Leistungsbilanz ist und bleibt ‌auch 2025 der Tourismus", sagte OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. Auch der Güterhandel trug zu dem Ergebnis bei. Entgegen der in Europa wachsenden Sorge vor einer ⁠Deindustrialisierung gibt es in Österreich der Notenbank zufolge bislang keine Anzeichen ‌dafür, dass heimische Firmen in die ⁠USA abwandern, um US-Strafzölle zu umgehen.

Für das laufende Jahr bereitet sich das Land jedoch auf konjunkturellen Gegenwind vor. Die Sperrung der Straße von Hormus und der Konflikt im Nahen ‌Osten treiben die Energiepreise nach oben ⁠und verteuern Fernreisen. Dennoch sieht ⁠sich Österreich besser gerüstet als während der Energiekrise 2022. Die Abhängigkeit von Öl und Gas sei in den vergangenen Jahren gesunken, erklärte OeNB-Chefökonom Wolf Heinrich Reuter. Entsprechend dürfte der dämpfende Effekt auf die Leistungsbilanz deutlich geringer ausfallen.

Impulse für die Exportwirtschaft werden von neuen Handelsabkommen der EU erwartet, etwa mit Indien oder den Mercosur-Staaten. Mit Abstand wichtigster Handelspartner bleibt jedoch das Nachbarland Deutschland.

(Bericht von ⁠Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)