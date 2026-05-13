Trump lädt Nvidia-Chef kurzfristig zu China-Reise ein

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Nvidia-Chef Jensen Huang hat sich kurzfristig der China-Reise von US-Präsident Donald Trump angeschlossen. Trump rief Huang ‌am Dienstag persönlich an, nachdem Medien berichtet hatten, er sei nicht eingeladen ⁠worden, ⁠wie ein Insider mitteilte. Der Chef des Chip-Konzerns wurde von Reportern beim Boarding der Air Force One in Alaska gesehen.

Auf der ursprünglichen ‌Gästeliste des Weißen Hauses ‌standen unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und Apples Tim Cook. Die späte ⁠Einladung deutet darauf hin, dass Nvidias H200-Chips ‌auf der Gipfel-Agenda ⁠stehen könnten. Diese wurden bislang nicht nach China verkauft, obwohl die Trump-Regierung im Januar grünes Licht ‌mit Auflagen gegeben ⁠hatte. Viele der mitreisenden ⁠Unternehmen sehen den Gipfel als politische Öffnung, um regulatorische Hürden in China zu überwinden.

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