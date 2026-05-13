TUI-Chef erwartet keinen Engpass bei Kerosin

Frankfurt, ⁠13. Mai (Reuters) - Der Reisekonzern TUI geht nicht von einem Mangel an Flugbenzin als Folge des Iran-Kriegs ‌im Sommer aus. "Die Diskussion ist sehr erstaunlich", sagte TUI-Chef Sebastian ⁠Ebel ⁠am Mittwoch. "Es gibt gar keine Indikation dafür." Andere Lieferländer seien in die Lücke gesprungen, die durch das Ausbleiben von Öllieferungen ‌aus dem Nahen ‌Osten aufgrund der Blockade der Schiffsroute am Persischen Golf gerissen worden ⁠sei. Es gebe Lagerbestände. Gleichzeitig ‌sei die Ölnachfrage ⁠aufgrund der gestiegenen Preise gesunken. "Wir gehen davon aus, dass wir keinen Engpass haben werden", ‌betonte Ebel.

TUI ⁠selbst habe sich gegen ⁠einen Preisanstieg von Kerosin mit Termingeschäften abgesichert - im Sommer gelte das für 85 Prozent des Bedarfs, im Winter für rund 60 Prozent.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)