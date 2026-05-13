Union: Entlastungsprämie für Arbeitnehmer ist vom Tisch

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer ist nach Angaben aus der Führung der Unionsfraktion vom Tisch. Der Koalitionsausschuss habe entschieden, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen, schrieben Fraktionschef Jens Spahn (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann an die Abgeordneten der Union. Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die "Rheinische Post" über das Ende der Entlastungsprämie berichtet./sk/DP/mis

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