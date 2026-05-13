US-Senat bestätigt Trump-Kandidaten Warsh als neuen Fed-Chef

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Washington (dpa) - Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Chefposten der Notenbank Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, ist vom Senat bestätigt worden. Die Mehrheit der Senatoren sprach sich für den früheren Fed-Gouverneur aus.

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