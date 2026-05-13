USA: Auch China lehnt iranische Maut in der Straße von Hormus ab

Washington, 13. ⁠Mai (Reuters) - Die USA und China sind sich nach Angaben des US-Außenministeriums einig, dass kein Land Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erheben darf. US-Außenminister Marco Rubio und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi hätten dies bereits in einem ‌Telefonat im April bekräftigt, sagte Ministeriumssprecher Tommy Pigott am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die chinesische Botschaft in Washington widersprach dieser Darstellung nicht und betonte ⁠das gemeinsame ⁠Interesse an einer ungehinderten Durchfahrt. Die Erklärung des Ministeriums erfolgte kurz vor einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping in Peking.

Zuvor hatte Trump vor seinem Abflug nach China gesagt, er werde mit Xi zwar ausführlich über das Thema Iran sprechen, benötige jedoch nicht dessen Hilfe. ‌Politische Beobachter hatten indes darauf verwiesen, dass Trump ‌sehr wohl Hilfe aus China benötige. China hatte im April eine von den USA unterstützte UN-Resolution zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus noch mit ⁠einem Veto gestoppt. Im April hatte Trump gesagt, China werde große Probleme bekommen, ‌wenn es Waffen an den Iran liefere. ⁠Zuvor hatte es entsprechende Medienberichte gegeben, die sich auf Ergebnisse der US-Geheimdienste gestützt hatten.

Der Iran hat die für den Welthandel wichtige Wasserstraße nach dem Beginn der US-israelischen Angriffe am 28. Februar nahezu vollständig blockiert. ‌Dies löste Schockwellen an den globalen ⁠Energiemärkten aus, da vor dem Konflikt ⁠ein Fünftel der weltweiten Öl- und Erdgaslieferungen durch die Meerenge transportiert wurde. Teheran fordert als Vorbedingung für ein Ende der Auseinandersetzungen das Recht, Durchfahrtsgebühren von Schiffen zu erheben. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt. Trump hatte zwischenzeitlich selbst die Möglichkeit ins Spiel gebracht, eigene Gebühren zu erheben oder mit dem Iran bei einer Erhebung zusammenzuarbeiten. Nach heftiger Kritik erklärte das Präsidialamt jedoch, Trump wolle eine uneingeschränkte Öffnung der Wasserstraße.

(Bericht ⁠von Michael Martina, David Brunnstrom und Andrea Shalal. Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)