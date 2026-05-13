USA kündigen nach Schmidt-Abgang weniger Macht für Bosnien-Beauftragten an

13. Mai (Reuters) - Nach ⁠dem angekündigten Rückzug des deutschen Politikers Christian Schmidt als Bosnien-Beauftragter wollen die USA die Befugnisse seines Nachfolgers einschränken. Das Mandat des nächsten Hohen Repräsentanten der Staatengemeinschaft werde begrenzter ausfallen, sagte die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Tammy Bruce, am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat. Schmidts Abschied im Juni markiere das Ende einer Ära. Das Amt ‌sei nie als Dauerlösung gedacht gewesen. Die Änderungen seien weder Sieg noch Niederlage für eine bestimmte Gruppe, sondern die Anerkennung, dass eine Phase der internationalen Präsenz abgeschlossen sei. Einheimische Politiker müssten die Institutionen ⁠selbst führen. Die ⁠USA könnten einen eigenen Kandidaten für den Posten vorschlagen, sagte Bruce.

Schmidt hatte erklärt, er lege sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtete am Montag, die USA hätten auf einen Abgang Schmidts gedrungen. Hintergrund sei der Bau einer von den USA unterstützten Pipeline für 1,5 Milliarden Euro, die US-Erdgas von Kroatien nach Bosnien transportieren soll. Ein Insider aus Diplomatenkreisen bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Schmidt unter US-Druck ‌aus dem Amt scheide.

Bei der Vorstellung seines halbjährlichen Berichts warnte Schmidt ‌vor gezielten Versuchen, die staatlichen Institutionen des Balkanlandes zu demontieren. Rivalisierende ethnische Anführer blockierten Reformen, behinderten den wirtschaftlichen Fortschritt und schürten Spannungen. Frieden, Demokratie und die verfassungsmäßige Ordnung dürften nicht bewusst ausgehöhlt werden.

Schmidt hob dabei besonders die schädlichen Auswirkungen ⁠der bosnisch-serbischen Politik und die verbalen Angriffe des pro-russischen Serbenführers Milorad Dodik auf bosnische Muslime hervor. Dodik ‌und die bosnischen Serben erkennen Schmidts Autorität nicht an, ⁠da seine Ernennung im Jahr 2021 wegen des Widerstands Russlands nicht vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden war. Zuletzt schienen sich die Aussichten für Dodik gebessert zu haben, da die USA ihren Einfluss in dem Balkanland ausweiten wollen. 2025 hoben die USA ihre Sanktionen gegen Dodik auf, im April ‌besuchte der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump ⁠Jr., die Region.

Das Amt des Hohen Repräsentanten wurde ⁠geschaffen, um die Umsetzung des von den USA vermittelten Dayton-Friedensabkommens zu überwachen, das 1995 den Bosnien-Krieg beendete. 1997 erhielt der Gesandte weitreichende Vollmachten, um Gesetze durchzusetzen sowie Beamte zu ernennen oder zu entlassen. Gemäß dem Abkommen ist Bosnien in zwei weitgehend autonome Regionen geteilt - die Republika Srpska und die kroatisch-bosniakische Föderation, die durch eine schwache Zentralregierung verbunden sind.

In dem Bosnien-Krieg zwischen 1992 und 1995 wurden mehr als 100.000 Menschen getötet und etwa zwei Millionen vertrieben. Trotz des Engagements der internationalen Gemeinschaft in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Krieg kam es in den vergangenen zehn Jahren zu einem Erstarken von Nationalisten ⁠und erneuten Abspaltungsforderungen der bosnischen Serben.

(Bericht von Daria Sito-Sucic und dem Reuters-Büro Berlin. Geschrieben von Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)