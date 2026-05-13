Verdi ruft in Tarifrunde des Einzelhandels zu ersten Streiks auf

Düsseldorf, 13. ⁠Mai (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifrunde des Einzelhandels erste Angebote der Arbeitgeber abgewiesen und ruft nun zu Streikaktionen auf. "Das sind vergiftete Angebote", sagte das für den Handel zuständige ‌Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer am Mittwoch mit Blick auf die Offerten der Arbeitgeber. Der Verband HDE habe in Nordrhein-Westfalen und ⁠Hamburg 3,5 ⁠Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. "Das gleicht noch nicht einmal die Inflation aus", kritisierte Zimmer: "Diese Unverschämtheiten lassen wir uns nicht bieten!" Es werde nun am Freitag bundesweit Aktionen geben, erste Betriebe würden bestreikt, kündigte ‌sie an. Streikkundgebungen seien in Frankfurt ‌am Main, Hamburg, Stuttgart und Dortmund geplant. Der HDE wollte sich zunächst angesichts noch laufender Verhandlungen nicht äußern.

Am kommenden Montag sollen ⁠die Gespräche Verdi zufolge für den Einzelhandel in Hessen und ‌den Groß- und Außenhandel in ⁠Nordrhein-Westfalen fortgesetzt werden. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn in der Tarifrunde.

"Wir befürchten, dass es einen Abbau von Stellen geben wird", hatte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth die Gewerkschaft ‌gewarnt. "Ein zu hoher Abschluss ⁠würde das sehr deutlich befeuern." ⁠Die Einzelhändler litten unter hohen Kosten für Energie, Arbeit und Logistik. Auch die Verbraucher hielten sich zurück. Der Verband sehe keinen Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen. Im Einzelhandel sind dem HDE zufolge bundesweit rund 3,1 Millionen Menschen beschäftigt.

Der letzte Tarifabschluss hatte den Beschäftigten im Einzelhandel von 2023 bis 2025 insgesamt 14 Prozent Gehaltserhöhung eingebracht.

(Bericht von Matthias Inverardi, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)