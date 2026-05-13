Zürich, 13. ⁠Mai (Reuters) - Der Schweizer Versicherer Zurich Insurance Group bleibt zum Jahresauftakt auf Wachstumskurs. Im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Bruttoprämieneinnahmen von Januar bis März auf vergleichbarer Basis um acht Prozent, wie das ‌Unternehmen am Mittwoch in Zürich mitteilte. Der beschleunigte Bau von Rechenzentren stütze das Segment, und Zurich sehe das Bau-, Kredit- und ⁠Kautionsversicherungsgeschäft der ⁠Gruppe gut aufgestellt, um auch in Zukunft von dieser Entwicklung zu profitieren. In den USA wuchs das Prämienvolumen des Bauversicherungsgeschäfts um 21 Prozent, wobei Rechenzentren und Investitionen in KI-Rechenleistung die größten Treiber waren, erklärte Finanzchefin Claudia Cordioli in einer Telefonkonferenz mit ‌Journalisten. An der Börse kam das ‌gut an, die Aktie legte im Morgenhandel um rund vier Prozent zu.

"Dank unserer starken Kapitalbasis sind wir gut aufgestellt, um das derzeit unsichere ⁠Umfeld zu meistern und unsere Ziele für das Jahr 2027 zu ‌erreichen oder sogar zu übertreffen", ⁠erklärte Cordioli. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende März bei 265 Prozent. Analysten hatten einer firmeneigenen Umfrage zufolge mit 262 Prozent gerechnet. Konzerngewinnzahlen werden für das ‌erste und dritte Quartal nicht ⁠bekanntgegeben. Durch den Krieg im Nahen ⁠Osten sieht sich die Zurich Insurance nur begrenzten Risiken ausgesetzt und erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf.

In der Lebensversicherung sanken die Neugeschäftsprämien im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis jedoch um 15 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar. Den Verkauf des klassischen Lebensversicherungsportfolios in Deutschland zieht Cordioli weiterhin in Betracht: "Wir sprechen mit Interessenten", sagte sie.

(Bericht von Marleen Käsebier und Tristan ⁠Veyet, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)