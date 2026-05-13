

EQS-Media / 13.05.2026 / 10:00 CET/CEST



Verstärkung für Retail Media: Zalando holt Ad-Tech-Experten Ray Cao als Senior Vice President zur weiteren Skalierung der Partner Marketing Services

Ray Cao übernimmt die Leitung von Zalando Partner Marketing Services (ZMS) und bringt langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung globaler Werbeplattformen im Milliardenbereich mit.

Cao hatte zuvor Führungspositionen bei Firmen wie TikTok, Google Shopping und Intuit.

Joanna Rogers konzentriert sich künftig exklusiv auf ihre wachsende Rolle als SVP Propositions, mit der Verantwortung für das gesamte Mode- und Lifestyle-Angebot und das Plattformgeschäft von Zalando, nachdem sie ZMS in den letzten 1,5 Jahren erfolgreich gesteuert hat.

Joanna Rogers und Ray Cao werden sowohl die Zalando Partner Marketing Services als auch das Mode- und Lifestyle-Angebot und das Plattformgeschäft fokussiert führen, um die enormen kommerziellen Möglichkeiten für Zalando zu nutzen.

BERLIN, 13. Mai 2026 // Zalando verstärkt sein Management, um seine Position als führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle zu festigen. Zum 15. Juli 2026 übernimmt Ray Cao als Senior Vice President die Leitung von Zalando Partner Marketing Services (ZMS), um die Retail-Media-Einheit des Unternehmens weiter zu skalieren, datengesteuerte Werbelösungen weiterzuentwickeln und gemeinsam Wachstum für mehr als 7.000 Zalando-Markenpartner in ganz Europa voranzutreiben.

ZMS ist Zalandos spezialisierte Retail-Media-Einheit. Auf Basis europäischer Modedaten und Milliarden von Interaktionen bietet die Einheit Markenpartnern datengestützte Werbelösungen an. Durch die Vernetzung von Marken mit Millionen von Kunden in ganz Europa schafft ZMS einen positiven Kreislauf: Es entstehen inspirierende, persönlich relevante Erlebnisse, die Marken helfen, effizient zu wachsen, und gleichzeitig die Plattform für die Konsument*innen noch wertvoller machen.



Ray Cao verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung globaler Werbeplattformen. Als Gründungsmitglied und Leiter des globalen Monetarisierungsteams von TikTok entwickelte er das Werbegeschäft maßgeblich zu einer Milliarden-Einheit. Seine Expertise im Bereich Social Commerce deckt sich mit der Strategie von Zalando, neue Wachstumspotenziale in den Bereichen Social und Agentic Commerce zu erschließen. Sein Werdegang umfasst zudem entscheidende Führungspositionen in der Aufbauphase von Google Shopping sowie bei dem Finanztechnologie-Anbieter Intuit. Ray zeichnet sich durch einen Führungsstil aus, der auf Transparenz, konsequenter Kundenorientierung und einem starken Einsatz für Vielfalt und Chancengleichheit beruht.

Mit dem Amtsantritt von Ray Cao wird Joanna Rogers ihren Fokus vollständig auf ihre Rolle als SVP Propositions, welche das Mode- und Lifestyle-Angebot und das Plattformgeschäft von Zalando umfasst, richten. Rogers leitet ZMS in den letzten 1,5 Jahren mit großem Erfolg und Engagement. Seit Ende 2025 verantwortet sie zudem die Entwicklung des gesamten Zalando-Mode- und Lifestyle-Angebots, einschließlich Mode, Sport, Beauty, Kids & Family, Pre-Owned, Lounge und Designer, sowie das Partner-Plattform-Geschäft. Der personelle Wechsel trägt dem Wachstum beider Geschäftsbereiche Rechnung, die für die weitere Skalierung nun jeweils eine eigenständige Führung erhalten.



„Ray wird das enorme kommerzielle Potenzial von ZMS weiter heben und und die Art und Weise, wie unsere Partner mit über 62 Millionen Kund*innen in Kontakt treten, entscheidend weiterentwickeln. Unsere europäische Plattform wächst, und die Verpflichtung einer weltweit führenden Führungspersönlichkeit von Rays Kaliber ist der logische Schritt, um unser Retail-Media-Geschäft in die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagt Robert Gentz, Co-CEO und Gründer von Zalando. „Ich danke Joanna herzlich für ihre hervorragende Führung und das starke Fundament, das sie während ihres Doppelmandats geschaffen hat. Die neue Struktur bietet sowohl ZMS als auch unserem Mode- und Lifestyle-Angebot die nötige fokussierte Führung.”

Cao und Rogers werden in den Bereichen Strategie und Umsetzung eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ZMS und Propositions weiterhin gemeinsam wachsen und den Partnern einen integrierten Ansatz für Retail Media und Sortimentsplanung bieten. Ray Cao wird außerdem eng mit James Rothwell, SVP Marketing, zusammenarbeiten, um die übergreifende B2C-Markenstrategie mit den Partner-Marketing-Initiativen in Einklang zu bringen und gemeinsames Wachstum voranzutreiben.

„Als führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle ist Zalando einzigartig positioniert, um weiterhin starkes Wachstum im Bereich Retail Media voranzutreiben.“ Angesichts des unglaublich reichen und einzigartigen Datenschatzes von Zalando im Zeitalter der KI haben wir die beispiellose Chance, Marken mit hochgradig engagierten Konsument*innen in großem Umfang zu vernetzen“, so Ray Cao. „Ich freue mich sehr darauf, mich in die Zalando-Kultur einzubringen und einen entscheidenden Beitrag zum gemeinsamen Erfolg zu leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, um transparente, kundenzentrierte Werbelösungen zu liefern, die das Wachstum unserer Partner fördern.“





ÜBER ZALANDO

Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Wir verbinden 62 Millionen aktive Kund*innen mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten. Unser Geschäft basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kund*innen bietet unser Multi-App-Ansatz – bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando – ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis. Für unsere Partner bauen wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE öffnen wir unsere Logistik-, Software- und Servicekapazitäten für Marken und Einzelhändler*innen zur nahtlosen, grenzüberschreitenden Skalierung ihres Geschäfts.



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Schlagwort(e): Unternehmen

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