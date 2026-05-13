VW-Markenchef skeptisch bei China-Exporten nach Europa

Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer hat Exporten aus China nach Deutschland vorerst eine Absage erteilt. "Derzeit ergibt das keinen ‌Sinn, weil Volkswagen mit seinen Marken und Werken eine eine fantastische ⁠Präsenz hat", ⁠sagte er am Mittwoch auf einer Veranstaltung der "Financial Times".

Volkswagen könne von seiner Tochter in China viel lernen, was Entwicklungsgeschwindigkeit, Materialkosten ‌und anderes angehe.

Auf die ‌Frage, ob Volkswagen Werke an chinesische Autobauer abgeben könnte, sagte Schäfer: "Bei uns ⁠hat niemand an der Tür geklopft." ‌Zugleich müsse Volkswagen ⁠seine Hausaufgaben in Deutschland erledigen.

Die Überkapazitäten seien vor allem an den deutschen Standorten entstanden, in ‌den anderen ⁠europäischen Ländern sehe es ⁠gut aus. "Ich würde nicht sagen, dass es ein allgemeines Problem mit Produktion in Europa gibt."