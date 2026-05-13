Werkzeugproduzent Einhell startet mit Umsatzplus ins Jahr

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LANDAU/ISAR (dpa-AFX) - Vor allem die Geschäfte mit den kabellosen Power X-Change Werkzeugen und Gartengeräten haben Einhell zum Jahresstart zu Umsatzwachstum verholfen. Die Nachfrage nach solchen Geräten, die alle mit dem gleich Akku betrieben werden können, bleibe hoch, hieß es von dem jüngst in den SDax aufgestiegenen Unternehmen am Mittwoch. Während die Geschäfte insgesamt in Europa deutlich wuchsen, fielen sie im Segment "Übersee und andere Länder". Einhell verweist hierbei auf das vorsichtigere Bestellverhalten eines Großkunden.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf knapp 311 Millionen Euro. wobei Effekte aus der Umrechnung von Währungen bremsten. Der Vorsteuergewinn legte mit Plus 0,7 Prozent nur leicht auf 28,8 Millionen Euro zu, was einer Rendite von 9,3 Prozent entspricht. Unter dem Strich blieben 20,2 Millionen Euro hängen, ein Tick mehr als vor einem Jahr.

Für 2026 rechnet Einhell weiterhin mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro bei einer Vorsteuerrendite von etwa 9 Prozent./mis/stk

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Rüstungskooperation
Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm11. Mai · dpa-AFX
Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Abwehrschirm
Aktie dennoch im Minus
TKMS hofft auf Milliardenauftrag aus Kanada11. Mai · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
Neues Geschäftsfeld
Rheinmetall produziert Kamikaze-Drohnengestern, 09:13 Uhr · dpa-AFX
Jemand bedient eine Drohne.
Energietechnik-Konzern
Siemens Energy zieht Aktienrückkauf vorgestern, 06:31 Uhr · Reuters
Siemens Energy zieht Aktienrückkauf vor
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen