Dax-Aktie im Abwärtstrend

Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?

onvista · 13.05.2026, 13:30 Uhr Uhr

Nach einer starken Rally 2025 rutscht die Rheinmetall-Aktie aktuell tiefer und tiefer. Der Vergleich mit der eigenen Historie und den Aktien von Wettbewerbern gibt Anhaltspunkte, wie weit es noch nach unten gehen könnte.