Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?
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Nach einer starken Rally 2025 rutscht die Rheinmetall-Aktie aktuell tiefer und tiefer. Der Vergleich mit der eigenen Historie und den Aktien von Wettbewerbern gibt Anhaltspunkte, wie weit es noch nach unten gehen könnte.
Quelle: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com
Zwei Dax-Aktien prägten das Börsenjahr 2025 besonders: Siemens Energy und Rheinmetall. Der Energiekonzern profitierte vom Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz, während geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets in Europa den Aktienkurs von Rheinmetall trieben.
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