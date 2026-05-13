Wienerberger startet mit Verlust ins Jahr – Prognose bestätigt

Wien, ⁠13. Mai (Reuters) - Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger ist wegen widriger Wetterbedingungen und einer anhaltenden Flaute im Wohnungsbau mit roten Zahlen ins Jahr gestartet. Unter dem Strich ‌stand im ersten Quartal ein Verlust von 30 Millionen Euro nach einem Gewinn von fünf ⁠Millionen Euro ⁠im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz schrumpfte um sieben Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebitda) brach um 26 Prozent auf 97 Millionen Euro ein.

Der ‌schwache Jahresauftakt sei jedoch erwartet ‌worden und liege im Rahmen der Prognosen, erläuterte Wienerberger. Das erste Quartal gilt im Bauzuliefergeschäft traditionell als ⁠saisonal schwächer. Nach dem wetterbedingt schwachen Start in ‌den Monaten Januar und ⁠Februar habe sich die Nachfrage im März jedoch deutlich belebt, hieß es weiter. Wienerberger bestätigte daher seine Prognose und erwartet für das ‌Gesamtjahr 2026 ein ⁠operatives Ebitda von rund 810 ⁠Millionen Euro. Allerdings warnte das Management vor Risiken durch den Nahost-Konflikt, der zu höheren Kosten für Energie und Transport sowie zu Störungen in den Lieferketten führen könnte. Die Visibilität für den weiteren Jahresverlauf bleibe daher begrenzt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)