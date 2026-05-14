AKTIE IM FOKUS: Auto1 zollen Kurssprung vom Vortag Tribut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Donnerstag nur kurz an ihren Kurssprung vom Vortag angeknüpft. Nachdem sie mit 21,60 Euro ihr einen Monat altes Zwischenhoch eingestellt hatten, verloren sie gegen Mittag als einer der schwächsten MDax -Werte 2,2 Prozent auf 20,20 Euro. Damit beträgt der Kursverlust seit Jahresbeginn nun 26 Prozent, was auch für diesen Zeitraum einen der hinteren Plätze im Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen bedeutet.

Am Mittwoch hatten sich die Titel des Online-Gebrauchtwagenhändlers nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen sowie der Bestätigung der Jahresziele lange richtungslos präsentiert. Nach einem Tief am frühen Nachmittag erwies sich die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie als Stütze. Die Aktien zogen in der Folge sukzessive an und schlossen mit einem Plus von 12,9 Prozent. Potenziell kursbewegende Nachrichten von der am Nachmittag laufenden Telefonkonferenz zu den Zahlen, auf der das Unternehmen zudem seine jährliche Kapitalmarktveranstaltung für den 17. Juni ankündigte, wurden bislang nicht bekannt.

Am Abend hatte Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan Auto1 einen starken Jahresstart attestiert und sich damit dem allgemein positiven Markttenor angeschlossen. Er sprach allerdings auch von einer "unnötigen Volatilität" der Aktien im Handelsverlauf. Denn der fundamentale Trend sei eindeutig und zeige schnell steigende Volumina, ein gutes Management der Lagerbestände und ein weiter steigendes operatives Gewinnwachstum (Ebitda). Von der angekündigten Kapitalmarktveranstaltung erwartet Diebel mehr Details zur für die Investoren wichtigen Geschäftsentwicklung der einzelnen Unternehmensbereiche sowie Aussagen zu den langfristigen Zielen./gl/mis/nas