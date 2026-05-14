SDax-Wert

Dermapharm-Aktie erreicht höchsten Stand seit August 2022

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Die Aktien von Dermapharm sind am Donnerstag auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert. Zuletzt gewannen sie unter den führenden Werten im Kleinwerteindex SDax 7,7 Prozent auf 50,50 Euro.

Die Privatbank Berenberg sieht für den Kurs noch Luft nach oben und erhöhte das Kursziel von 44 auf 60 Euro. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, betonte Analyst Gerhard Orgonas in seinem Resümee des am Vortag präsentierten Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./ajx/jha/

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