SDax-Wert
Dermapharm-Aktie erreicht höchsten Stand seit August 2022
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
(dpa-AFX) - Die Aktien von Dermapharm sind am Donnerstag auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert. Zuletzt gewannen sie unter den führenden Werten im Kleinwerteindex SDax 7,7 Prozent auf 50,50 Euro.
Die Privatbank Berenberg sieht für den Kurs noch Luft nach oben und erhöhte das Kursziel von 44 auf 60 Euro. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, betonte Analyst Gerhard Orgonas in seinem Resümee des am Vortag präsentierten Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./ajx/jha/
Das könnte dich auch interessieren
WirkstoffforscherEvotec wegen Wandelanleihe mit Aktienplatzierung schwachgestern, 10:31 Uhr · dpa-AFX
Laborzulieferer und Pharma- und TechnologiekonzernMerck verdient operativ gut und hebt Jahresziel angestern, 09:02 Uhr · dpa-AFX
WochenausblickOb sich der Dax weiter erholt, hängt am Iran-Krieg und den US-Preisdaten08. Mai · dpa-AFX
Plus-Analysen